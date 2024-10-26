Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана

Группа Энергетической политики Румынии 23 октября в Дипломатическом институте провела панельную дискуссию о «Глобальной климатической дипломатии: COP28, COP29 и COP30». На мероприятии выступили министр экологии, водных ресурсов и лесов Румынии Мирча Фекет, госсоветник по климату и устойчивому развитию Администрации президента Румынии Александра Бокше, замминистра энергетики Дан Драгош Драган, посол Азербайджана Гудси Османов и посол Бразилии в Румынии Рикардо Герра де Араужо.

Спикеры коснулись вопросов борьбы с экологическими кризисами, обсудили динамичные изменения глобальной энергетической среды, а также энергетическую независимость стран.

Министр экологии, водных ресурсов и лесов Румынии Мирча Фекет рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются страны в результате изменения климата, и политике Румынии в области окружающей среды. Он также затронул вопрос проведения COP29 в Азербайджане, отметив, что важность проектов, реализуемых в Азербайджане по использованию и передаче возобновляемых источников энергии, в сотрудничестве с другими странами.