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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана

Рамиль Алиев, собкор
12:30 534

Группа Энергетической политики Румынии 23 октября в Дипломатическом институте провела панельную дискуссию о «Глобальной климатической дипломатии: COP28, COP29 и COP30». На мероприятии выступили министр экологии, водных ресурсов и лесов Румынии Мирча Фекет, госсоветник по климату и устойчивому развитию Администрации президента Румынии Александра Бокше, замминистра энергетики Дан Драгош Драган, посол Азербайджана Гудси Османов и посол Бразилии в Румынии Рикардо Герра де Араужо.

Спикеры коснулись вопросов борьбы с экологическими кризисами, обсудили динамичные изменения глобальной энергетической среды, а также энергетическую независимость стран.

Министр экологии, водных ресурсов и лесов Румынии Мирча Фекет рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются страны в результате изменения климата, и политике Румынии в области окружающей среды. Он также затронул вопрос проведения COP29 в Азербайджане, отметив, что важность проектов, реализуемых в Азербайджане по использованию и передаче возобновляемых источников энергии, в сотрудничестве с другими странами.

Посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов, принявший участие в мероприятии в качестве основного спикера, подробно рассказал участникам дискуссии о мерах, реализуемых в Азербайджане в сфере окружающей среды и экологической устойчивости, а также проинформировал  о проделанной работе в рамках подготовки к COP29 и инициативах, выдвинутых нашей страной на COP29, таких как создание Фонда действия по климатическому финансированию и COP Truce.

Кроме этого, дипломат отметил, что одной из стратегических целей нашей страны является переход от углеродной экономики к зеленой экономике, рассказал о реализуемых в этом направлении международных проектах, в том числе о реализации и дальнейших перспективах «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией», которое было подписано в декабре 2022 года.

Посол Бразилии в Румынии Рикардо Герра де Араужо рассказал об ожиданиях и целях своей страны от COP30, роли ведущих стран мира в борьбе с негативными последствиями изменения климата и отметил, что Бразилия поддерживает все усилия Азербайджана в рамках COP29.

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