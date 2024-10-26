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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Турция пообещала уничтожить всех террористов до последнего

13:04 133

Турецкая армия ликвидировала 15 боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции в социальных сетях.

"Вооруженные силы Турции нейтрализовали 15 террористов РПК, обнаруженных в районах операций "Щит Евфрата" и "Источник мира", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "операции будут продолжаться вплоть до нейтрализации последнего террориста".

Всего после теракта в Анкаре 23 октября на севере Сирии и Ирака в результате воздушных рейдов турецкой армии уничтожено свыше 140 боевиков РПК, отмечает телеканал TRT Haber.

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