Турция пообещала уничтожить всех террористов до последнего

Турецкая армия ликвидировала 15 боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции в социальных сетях.

"Вооруженные силы Турции нейтрализовали 15 террористов РПК, обнаруженных в районах операций "Щит Евфрата" и "Источник мира", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "операции будут продолжаться вплоть до нейтрализации последнего террориста".

Всего после теракта в Анкаре 23 октября на севере Сирии и Ирака в результате воздушных рейдов турецкой армии уничтожено свыше 140 боевиков РПК, отмечает телеканал TRT Haber.