Шведские истребители назвали самыми подходящими для Украины

Украина применяет истребители F-16 американского производства и ожидает получения французских Mirage, что является мощной помощью на данном этапе. В то же время для долгосрочной защиты идеальным выбором для Украины мог бы стать шведский Gripen - реактивный самолет, специально созданный для противодействия российским угрозам, пишет Business Insider.

Gripen имеет преимущество перед F-16, поскольку, как отмечает Майкл Бонерт, специалист по воздушным боям из корпорации RAND, он лучше приспособлен к потребностям Украины.

JAS 39 Gripen, разработанный шведской компанией Saab AB, предназначен для работы с гражданских дорог на случай разрушения основных авиабаз - то, что F-16 тоже способен делать, однако Gripen является более прочным и износостойким.

Учитывая российские обстрелы, украинской авиации приходится действовать с импровизированных взлетных полос.

«Швеция, которая уже давно рассматривает Россию как угрозу, разработала «Грипен» для боев в таких условиях», - объясняет Бонерт.

F-16 требует длинных и ровных взлетных полос, что затрудняет его использование в нестабильных условиях. Эта концепция получила дальнейшее развитие среди союзников США и стран Европы, которые все чаще проводят учения, используя автомагистрали для полетов военных самолетов, таких как F-35, Eurofighter и A-10.

Gripen, который разрабатывали в конце Холодной войны для противостояния маневренным истребителям Су, является одним из лучших самолетов четвертого поколения для таких условий.

По мнению отставного генерал-майора армии США Гордона Дэвиса, шведский Gripen имеет «ряд преимуществ», которые могли бы значительно помочь Украине, дополняя тактику рассредоточения, которую украинские ВВС используют с начала войны, чтобы избежать ударов по своей инфраструктуре.

«Грипен» также значительно легче в обслуживании. Британские аналитики из Королевского института объединенных служб отметили, что Gripen «является наиболее подходящим кандидатом среди западных самолетов для эксплуатационных требований» благодаря простоте техобслуживания и возможности работать с ограниченным наземным персоналом.

Обслуживание F-16, с другой стороны, требует больших ресурсов, что может усложнить полноценную эксплуатацию этих самолетов в Украине.