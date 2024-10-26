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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Что будет делать Трамп, если вернет власть

The New York Times
14:02 582

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает против «внешнеполитического высокомерия после холодной войны», заявил Элбридж Колби, экс-заместитель помощника главы Пентагона в годы президентства Трампа, пишет The New York Times.

По словам Колби, Трамп говорит о том, что нужно «считаться со своими соперниками и быть готовыми к переговорам с ними». Нынешнее положение Белого дома в Украине связано с отсутствием «гибкости и прагматизма», присущих Трампу.

Колби также заявил, что при администрации Трампа, по его мнению, Украину не должны принимать в НАТО. Также с Россией «должна быть правдоподобная договоренность, которая позволит избежать войны» с Западом в целом.

По словам экс-советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена, Трамп будет также вести политику непредсказуемости, когда россияне «не знают, что мы будем делать, но в то же время разговаривать с русскими и быть с ними сердечными».

«Это то, чего люди не понимают. Президент Трамп был очень сердечен с Владимиром Путиным. Он был сердечен с Си Цзиньпином. Но он использовал эту сердечность, чтобы говорить им очень жесткие, трудные вещи», - заявил эксперт.

Ключевым рычагом давления на Россию по Украине он называет санкции. «Я бы ввел масштабные санкции — не символические санкции — наложил бы полные санкции на Центральный банк Российской Федерации, наложил бы вторичные санкции на китайские компании, которые ведут бизнес с Россией, сократил бы прибыль, которую получают Путин и олигархи. Это может привести их к тому, что они сядут за стол переговоров с украинцами в духе доброй воли. Это один из подходов», - сказал он.

О'Брайен выразил мнение, что Трамп не пойдет на военную эскалацию, но он может «пойти на экономическую эскалацию и стимулировать их к достижению решения». По его словам, необходимо переложить «бремя» дальнейшего вооружения Киева на европейцев: «Одна только Германия имеет более крупную экономику, чем Россия. Германия могла бы, по сути, в одиночку решить российскую угрозу с применением обычных вооружений. В 1988 году Западная Германия могла выставить на поле боя 12 действующих дивизий», - добавил он.

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