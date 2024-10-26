Развал российской экономики уже не остановить

Спасти экономику невозможно, потому что рушат активнее, чем спасают. Автор этого прозвучавшего в интернете тезиса, вполне верного, оправдывает Эльвиру Набиуллину и ее коллег по Центробанку, которые, посовещавшись, повысили ключевую ставку с 19% до совершенно безумного 21% годовых. Виновато ли руководство регулятора в неспособности совладать с инфляцией – тут, конечно, напрашивается отрицательный ответ. Однако есть ли смысл в самом вопросе? Это примерно то же самое, что обвинять узника концлагеря в неспособности совершить побег. Ситуация в своей трагифарсовости напоминает кошмарный сон. Причем – бесконечный: проснуться не получится. На пресс-конференции Набиуллину спросили, есть ли в распоряжении ее ведомства какие-то иные инструменты, помимо ключевой процентной ставки, которые помогут в борьбе инфляцией?

Подтекст: ставка не работает, и вы сами это прекрасно знаете. Глава ЦБ и ее заместитель Алексей Заботкин ответили на голубом глазу, без тени смущения: еще как работает, будем держать высокой столько, сколько потребуется. Более того, никакого предела конечной точки в процессе ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) не существует. Соответственно, 20 декабря на очередном заседании ЦБ ставку могут поднять до 22% или выше. И в 2025 году эта непонятная катавасия продолжится. В глаза бросаются несколько вещей. Во-первых, беспрецедентная жесткость формулировок, присутствовавших не столько в выступлении Набиуллиной перед журналистами, сколько в пресс-релизе Центробанка с обоснованием решения по ставке. Во-вторых, отход от прежних целевых значений, например, достижение таргета по инфляции в 4% перенесено с 2025-го на первую половину 2026-го. В-третьих, акцент на неожиданных и малоприятных для Банка России шагах со стороны правительства, которые фактически застали его врасплох и заставили в октябре обновить среднесрочный прогноз по инфляции. Прежде всего, это серьезное, на 1,5 трлн рублей в текущем году (до 39,4 трлн рублей, что на 22% больше прошлогоднего показателя), увеличение государственных расходов. Оно предусмотрено в отдельном законопроекте, внесенном в Госдуму 30 сентября в составе «бюджетного пакета». В пояснительной записке к документу говорится о необходимости «выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году на приоритетные цели, определенные президентом РФ».

Львиная доля средств направлена на финансирование по двум статьям: военные нужды государства и субсидии по ипотеке и другим льготным программам. Дефицит федеральной казны, который планировался на уровне в 2,1 трлн рублей (1,1% ВВП), расширен до 3,3 трлн рублей (1,7% ВВП). Далее - это поэтапное с 1 октября повышение утилизационного сбора на легковые автомобили, которые в потребительских расходах занимают долю в 4-5%; это индексация тарифов ЖКХ (почти на 12%) и железнодорожных перевозок темпами выше ожиданий ЦБ. Полный сюрприз Увы, Набиуллиной постоянно приходится делать хорошую мину при плохой игре, такова ее сегодняшняя участь. Отвечая на прямой журналистский вопрос о степени взаимодействия ЦБ с правительством и администрацией президента, о том, «насколько эту координацию осложняют неожиданности вроде всплеска бюджетных расходов, который в этом году вылез буквально на днях», Эльвира Сахипзадовна изрядно слукавила. Правда в том, что бюджетная политика в современной России непредсказуема и зависит, по сути, от воли одного лица. Эту очевидную вещь Набиуллина облекла в густую патоку уклончивой, предельно дипломатичной риторики. Впрочем, едва ли ее можно за это осуждать. «Мы всегда говорим, что бюджет и изменение бюджета — важный фактор, который мы учитываем, - сказала глава Центробанка. – У нас взаимодействие с правительством очень конструктивное, мы слышим друг друга, во всяком случае, системы координат друг друга нам понятны... Многие решения по дополнительным расходам бюджета дорабатываются в последний момент, уточняется их обоснованность. Поэтому финальные цифры мы узнаем, когда они финализируются внутри правительства... Учитывать в нашем решении эти изменения мы можем только после того, как они объявлены и понятен их размер. Это произошло к нынешнему заседанию».

Подозрения в несогласованности действий регулятора и правительственных ведомств сполна подтверждаются недавними заявлениями двух других первых лиц ЦБ. Как признался в начале октября Алексей Заботкин, расширение дефицита бюджета, а также индексация в 2025 году коммунальных тарифов более высокими, чем предполагалось, темпами не были заложены в июльский прогноз регулятора. «В бюджете есть ряд неожиданных моментов, которые могут потребовать корректировки», - заметил, в свою очередь, советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. «Для них полным сюрпризом оказалась история с дефицитом, который внезапно превысил утвержденный год назад плановый показатель, - отмечает экономист Владимир Милов. – Это очень важный момент для понимания того, как происходит принятие решений у российской власти. Есть главный финансовый документ страны, и есть главный регулирующий орган, отвечающий за денежную политику, за уровень ставок в экономике, за инфляцию. И вот этот орган не знает, какой бюджет выкатит правительство, при том, что новая версия кардинально все меняет. Когда до конца года в экономику вбрасываются несколько триллионов, какой ставкой можно все это дело удержать?» То есть в ЦБ открыто признают: извините, мы не ведали, что творится в Минфине. Это просто анекдот, рассуждает Милов: они буквально в последний момент, на коленке, пытаются свести концы с концами. Надо ли говорить, насколько бюджет влияет на общую денежную массу, на инфляцию?

Самораскручивающаяся спираль Очевидно, что чем больше денег государство вливает в экономику, тем больше риск, что вырастут цены, и тем жестче вынужден действовать регулятор, пытаясь охладить потребительский спрос. Во многом проблему усугубляет как раз отсутствие консенсуса между ведомствами. Минфин преследует свои цели, Минтранс – свои, Минтруд – свои, Минэнерго – свои, а отдуваться за них всех приходится, получается, вечному «дежурному по инфляции» Центробанку. Спрашивается: зачем было повышать на 70-85% ставки утилизационного сбора на новые импортные автомобили — легковые, грузовые и коммерческие? В 2023 году это решение пролоббировали российские автозаводы, посетовав на «безудержную экспансию» китайских автокомпаний в РФ. При этом создан дополнительный мощный фактор для разгона инфляции: теперь, чтобы купить иномарку, люди будут брать автокредитов на более крупные суммы (кстати, по словам Набиуллиной, кредитная активность населения не идет на убыль), да и отечественные производители наверняка повысят цены в условиях дефицита предложения. Кроме того, подорожают все товары и услуги, так или иначе связанные с транспортом, с перевозками (такси, каршеринг), с деятельностью малого бизнеса в этой сфере. А в целом по экономике денежная масса увеличивается, потребительской спрос разгоняется, при этом, что принципиально важно, он не подкреплен ростом предложения.