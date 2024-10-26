Центр Баку закрыли для автомобилей
С сегодняшнего дня в Баку ограничено движение автомобилей от пересечения улицы Истиглалият с проспектом Азербайджан до улицы Азиза Алиева.
Улица Азиза Алиева закрыта для движения автомобилей в целях организации остановок для туристических автобусов на площади перед воротами Гоша Гала.
Въезд на территорию Ичеришехер ограничен для всех транспортных средств, за исключением транспортных средств жителей и расположенных здесь дипломатических представительств, оперативных, технических, жилищно-коммунальных служб и предназначенных для управления цепочкой поставок предприятий.
Въезд указанных транспортных средств в Ичеришехер будет разрешен с проспекта Нефчиляр.
На территории планируется также создать пешеходную зону и полосы микромобильности.