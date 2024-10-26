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Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Центр Баку закрыли для автомобилей

14:29 764

С сегодняшнего дня в Баку ограничено движение автомобилей от пересечения улицы Истиглалият с проспектом Азербайджан до улицы Азиза Алиева.

Улица Азиза Алиева закрыта для движения автомобилей в целях организации остановок для туристических автобусов на площади перед воротами Гоша Гала.

Въезд на территорию Ичеришехер ограничен для всех транспортных средств, за исключением транспортных средств жителей и расположенных здесь дипломатических представительств, оперативных, технических, жилищно-коммунальных служб и предназначенных для управления цепочкой поставок предприятий.

Въезд указанных транспортных средств в Ичеришехер будет разрешен с проспекта Нефчиляр.

На территории планируется также создать пешеходную зону и полосы микромобильности.

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