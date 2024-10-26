«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
Хотя на завершившемся на днях в Казани саммите группы БРИКС, которую политологи называют «центром силы, объединяющим глобальный Юг и противостоящим странам G7», в организацию не был принят ни один новый член, зато сразу тринадцать государств получили статус «партнера».
Азербайджан, подавший официальную заявку на членство в БРИКС еще в середине августа этого года, в число государств-партнеров не вошел, хотя ранее российские официальные лица неоднократно заявляли, что заявка Азербайджана на вступление будет рассмотрена на казанском саммите.
Как уже ранее сообщал haqqin.az, по итогам саммита статус стран-партнеров получили Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.
Но самое интересное, что партнерский статус — это нововведение, учрежденное непосредственно перед началом работы саммита в Казани. О том, что перед саммитом прорабатывалась тема возможного расширения организации посредством учреждения новой категории «государств-партнеров», заявил Владимир Путин. Обосновывая эту идею, президент России, временно председательствующей в группе БРИКС, отметил, что она была продиктована «интересом к работе в этом объединении, который проявляют многие страны».
«35 стран участвовали в мероприятиях в Казани, и мы согласовали с партнерами, что на первом этапе, имею в виду возможное расширение, мы пойдем по пути согласования списка стран-партнеров. Такой список согласован», - заявил Владимир Путин.
По словам российского президента, «некоторые страны, которые участвовали в этих мероприятиях, передали России свои предложения и запрос на полноформатное участие в работе объединения БРИКС».
«Мы направим приглашение и предложение будущим странам-партнерам участвовать в нашей работе в таком качестве и по получении положительного ответа объявим уже о том, кто будет находиться в этом списке, - пояснил российский лидер. - Просто некорректно было бы делать это, до того, как мы получим ответную реакцию».
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью газете «Известия» подтвердил, что его страна получила статус партнера в БРИКС.
«Мы стали партнерами — обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», - отметил президент Беларуси. Лукашенко также высказал мнение, что в постоянные члены группы следовало бы принять Турцию, поскольку это единственная страна-член НАТО, проявившая интерес к вступлению в БРИКС.
«К сожалению, Турцию тоже не приняли, - констатировал Александр Лукашенко. - Придумали этот «предбанник» в виде партнера».
Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжан Алоев, комментируя получение его страной статуса партнера, заявил, что Ташкент «стремится углубить свое участие в БРИКС».
«Узбекистан, конечно же, стремится шаг за шагом к углублению своей деятельности в БРИКС. Престиж данной организации в мире продолжает расти. Число стран, сотрудничающих с БРИКС и желающих стать его членами, увеличивается. Мы тоже двигаемся в этом направлении и, конечно, будем развивать сотрудничество со странами БРИКС в будущем», — заявил Алоев.
По словам первого заместителя главы МИД Узбекистана, основное внимание в этом сотрудничестве будет уделено торгово-экономическим и инвестиционным связям, а также взаимодействию в сфере транспорта, «зеленой» энергетики и цифровизации.
«Для вступления в любую организацию существуют свои внутренние процедуры и законы», — резюмировал Алоев.
Интересно, что статус страны-партнера был присвоен также Казахстану, представитель которого, пресс-секретарь президента страны Берик Уали, заявил накануне саммита 10 октября, что, несмотря на поступившие предложения, его страна не будет подавать заявку на членство в БРИКС.
По словам Уали, предложения о вступлении в БРИКС внимательно рассматриваются, однако в настоящее время Казахстан считает более приоритетным участие в ООН, которая, по мнению президента Касым-Жомарт Токаева, остается универсальной платформой для обсуждения актуальных международных проблем.
«В обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе, с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других аспектов, связанных с перспективами развития данного объединения»,— заявил Уали в интервью Tengrinews.kz.
Отметим, что Москва, как заявил в августе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, поддержала заявку Азербайджаном на членство в БРИКС (согласно процедуре, она была направлена стране, председательствующей в БРИКС в данный момент, то есть, России - ред.)
«Мы поддерживаем азербайджанскую заявку и считаем, что это сильный кандидат, который, вступив в БРИКС, безусловно, привнесет и дополнительную динамику, и уникальный опыт, в том числе, опыт работы по многим повесткам дня одновременно и в конструктивном ключе, то, что очень свойственно БРИКС», - выразил тогда уверенность заместитель главы внешнеполитического ведомства России.
В преддверии саммита советник президента России Антон Кобяков заявил на брифинге в Казани, что «членство Азербайджана в БРИКС будет решающим для международного транспортного коридора «Север-Юг».
«У Азербайджана есть «ключик» от этого транспортного коридора, - считает советник президента России. - Именно поэтому страна должна присоединиться к БРИКС»,
По словам Кобякова, именно от Азербайджана зависит, «состоится» ли данный транспортный коридор. Он подчеркнул, что Россия, Индия и Иран уже согласны с условиями прохождения коридора, закрепленными в соответствующем меморандуме.
«С Азербайджаном у нас тесные и добрые отношения, - подчеркнул советник президента РФ. - Мы были свидетелями подписания [меморандума, касающегося] транспортного коридора «Север-Юг». Мне кажется, сам Бог велел Азербайджану присоединиться в партнерском направлении к БРИКС».
Напомним, что, как и в других международных организациях, решение о членстве в БРИКС, а также о предоставлении статуса партнеров, принимается на основе консенсуса. В настоящее время в состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Последние пять стран стали членами БРИКС 1 января 2024 года.
Ранее российские официальные лица заявляли, что в связи с присоединением нескольких новых стран прием новых членов в БРИКС в этом году рассматриваться не будет, поскольку «для адаптации новых участников в организации требуется время».
По итогам Казанского саммита Сергей Рябков перечислил критерии для государств-партнеров БРИКС.
«Они очевидны, - подчеркнул Рябков. - Страна должна поддерживать добрососедские отношения с другими государствами и входить в международные организации, включая ООН».
Среди других критериев требование «придерживаться принципов деятельности БРИКС», в частности, консенсусного подхода к принятию решений.
«Есть тот критерий, о котором мы говорили многократно и до Казани, а именно - не участвовать в односторонних нелегитимных санкциях против кого бы то ни было из входящих в БРИКС государств, - уточнил заместитель министра иностранных дел России. - Если же говорить о государствах, входящих в ЕС и НАТО, то по критерию неприменения односторонних санкций, они не проходят».
По словам Рябкова, после того, как лидеры в Казани пришли к общему знаменателю относительно того, что такое партнеры и какие критерии к ним должны применяться, задачей сотрудников внешнеполитических ведомств станет проведение интервью с потенциальными партнерами БРИКС, чтобы выяснить, согласны ли они с такой постановкой вопроса.
Затем, по словам Рябкова, будет сформулирован список, «который отразит состав новой категории партнеров, получающих тем самым возможность сблизиться с БРИКС и участвовать в работе целого ряда его механизмов».
Таким образом, можно сказать, что членство Азербайджана в БРИКС было отложено. Вопросы о том, связано ли это с проблемами консенсуса в отношении присоединения Азербайджана к БРИКС или предоставления ему статуса партнера, либо официальный Баку сам решил отложить свои планы, остаются открытыми.
Официальные лица и дипломаты комментариев на этот счет не дают. Однако депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде в интервью азербайджанским СМИ, сообщил, что заявки на вступление в БРИКС подали 54 страны.
«В прошлом государства, подававшие заявки, принимались без обсуждений, - напомнил депутат. – Однако теперь страны-участницы пытаются создать процедуру для приема новых членов. Лишь с четырьмя странами заявлено о переговорах на перспективу для их присоединения к БРИКС. Для остальных стран решения будут приниматься после достижения общего согласия на следующем этапе. И речь идет не только об Азербайджане. Влиятельные страны из других регионов мира также стремятся присоединиться к этой организации. Членство в организации не предоставляет каких-либо преимуществ».
По словам депутата Милли Меджлиса, и страны, входящие в БРИКС, и те, кто еще не вошел, уже имеют опыт двустороннего сотрудничества. Как считает Мирзазаде, Азербайджан станет членом этой организации, как только страны БРИКС примут такое решение.
Другой депутат Милли Меджлиса, Сахиб Алыев, прокомментировал эту тему на своей странице в Facebook:
«Перед казанским саммитом прогнозировали, что Азербайджан станет членом БРИКС. Однако наша страна не только не вступила в организацию, но и не вошла в число тринадцати стран, получивших статус партнера. Почему? Думаю, ответ на этот вопрос можно найти в словах, сказанных президентом Ильхамом Алиевым 24 октября на первом пленарном заседании саммита БРИКС в формате «Outreach/BRICS+»:
«Мы уже вносим вклад в сотрудничество между глобальным Югом и глобальным Севером в вопросах климата и будем стремиться к взаимопониманию как в вопросах изменения климата, так и в сфере глобальной безопасности, верховенства международного права, невмешательства в дела друг друга и взаимного уважения. Судя по всему, поскольку «новый мировой порядок» еще только формируется, Азербайджан, чтобы не ограничивать свои возможности для маневра, не спешит занимать место ни в рядах глобального Юга, ни в рядах глобального Севера, и это - верное решение».