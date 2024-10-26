«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»

Хотя на завершившемся на днях в Казани саммите группы БРИКС, которую политологи называют «центром силы, объединяющим глобальный Юг и противостоящим странам G7», в организацию не был принят ни один новый член, зато сразу тринадцать государств получили статус «партнера». Азербайджан, подавший официальную заявку на членство в БРИКС еще в середине августа этого года, в число государств-партнеров не вошел, хотя ранее российские официальные лица неоднократно заявляли, что заявка Азербайджана на вступление будет рассмотрена на казанском саммите. Как уже ранее сообщал haqqin.az, по итогам саммита статус стран-партнеров получили Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Но самое интересное, что партнерский статус — это нововведение, учрежденное непосредственно перед началом работы саммита в Казани. О том, что перед саммитом прорабатывалась тема возможного расширения организации посредством учреждения новой категории «государств-партнеров», заявил Владимир Путин. Обосновывая эту идею, президент России, временно председательствующей в группе БРИКС, отметил, что она была продиктована «интересом к работе в этом объединении, который проявляют многие страны». «35 стран участвовали в мероприятиях в Казани, и мы согласовали с партнерами, что на первом этапе, имею в виду возможное расширение, мы пойдем по пути согласования списка стран-партнеров. Такой список согласован», - заявил Владимир Путин. По словам российского президента, «некоторые страны, которые участвовали в этих мероприятиях, передали России свои предложения и запрос на полноформатное участие в работе объединения БРИКС». «Мы направим приглашение и предложение будущим странам-партнерам участвовать в нашей работе в таком качестве и по получении положительного ответа объявим уже о том, кто будет находиться в этом списке, - пояснил российский лидер. - Просто некорректно было бы делать это, до того, как мы получим ответную реакцию».

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью газете «Известия» подтвердил, что его страна получила статус партнера в БРИКС. «Мы стали партнерами — обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», - отметил президент Беларуси. Лукашенко также высказал мнение, что в постоянные члены группы следовало бы принять Турцию, поскольку это единственная страна-член НАТО, проявившая интерес к вступлению в БРИКС. «К сожалению, Турцию тоже не приняли, - констатировал Александр Лукашенко. - Придумали этот «предбанник» в виде партнера». Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжан Алоев, комментируя получение его страной статуса партнера, заявил, что Ташкент «стремится углубить свое участие в БРИКС». «Узбекистан, конечно же, стремится шаг за шагом к углублению своей деятельности в БРИКС. Престиж данной организации в мире продолжает расти. Число стран, сотрудничающих с БРИКС и желающих стать его членами, увеличивается. Мы тоже двигаемся в этом направлении и, конечно, будем развивать сотрудничество со странами БРИКС в будущем», — заявил Алоев. По словам первого заместителя главы МИД Узбекистана, основное внимание в этом сотрудничестве будет уделено торгово-экономическим и инвестиционным связям, а также взаимодействию в сфере транспорта, «зеленой» энергетики и цифровизации.

«Для вступления в любую организацию существуют свои внутренние процедуры и законы», — резюмировал Алоев. Интересно, что статус страны-партнера был присвоен также Казахстану, представитель которого, пресс-секретарь президента страны Берик Уали, заявил накануне саммита 10 октября, что, несмотря на поступившие предложения, его страна не будет подавать заявку на членство в БРИКС. По словам Уали, предложения о вступлении в БРИКС внимательно рассматриваются, однако в настоящее время Казахстан считает более приоритетным участие в ООН, которая, по мнению президента Касым-Жомарт Токаева, остается универсальной платформой для обсуждения актуальных международных проблем. «В обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе, с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других аспектов, связанных с перспективами развития данного объединения»,— заявил Уали в интервью Tengrinews.kz.

Отметим, что Москва, как заявил в августе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, поддержала заявку Азербайджаном на членство в БРИКС (согласно процедуре, она была направлена стране, председательствующей в БРИКС в данный момент, то есть, России - ред.) «Мы поддерживаем азербайджанскую заявку и считаем, что это сильный кандидат, который, вступив в БРИКС, безусловно, привнесет и дополнительную динамику, и уникальный опыт, в том числе, опыт работы по многим повесткам дня одновременно и в конструктивном ключе, то, что очень свойственно БРИКС», - выразил тогда уверенность заместитель главы внешнеполитического ведомства России. В преддверии саммита советник президента России Антон Кобяков заявил на брифинге в Казани, что «членство Азербайджана в БРИКС будет решающим для международного транспортного коридора «Север-Юг». «У Азербайджана есть «ключик» от этого транспортного коридора, - считает советник президента России. - Именно поэтому страна должна присоединиться к БРИКС», По словам Кобякова, именно от Азербайджана зависит, «состоится» ли данный транспортный коридор. Он подчеркнул, что Россия, Индия и Иран уже согласны с условиями прохождения коридора, закрепленными в соответствующем меморандуме. «С Азербайджаном у нас тесные и добрые отношения, - подчеркнул советник президента РФ. - Мы были свидетелями подписания [меморандума, касающегося] транспортного коридора «Север-Юг». Мне кажется, сам Бог велел Азербайджану присоединиться в партнерском направлении к БРИКС».

Напомним, что, как и в других международных организациях, решение о членстве в БРИКС, а также о предоставлении статуса партнеров, принимается на основе консенсуса. В настоящее время в состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Последние пять стран стали членами БРИКС 1 января 2024 года. Ранее российские официальные лица заявляли, что в связи с присоединением нескольких новых стран прием новых членов в БРИКС в этом году рассматриваться не будет, поскольку «для адаптации новых участников в организации требуется время». По итогам Казанского саммита Сергей Рябков перечислил критерии для государств-партнеров БРИКС. «Они очевидны, - подчеркнул Рябков. - Страна должна поддерживать добрососедские отношения с другими государствами и входить в международные организации, включая ООН». Среди других критериев требование «придерживаться принципов деятельности БРИКС», в частности, консенсусного подхода к принятию решений. «Есть тот критерий, о котором мы говорили многократно и до Казани, а именно - не участвовать в односторонних нелегитимных санкциях против кого бы то ни было из входящих в БРИКС государств, - уточнил заместитель министра иностранных дел России. - Если же говорить о государствах, входящих в ЕС и НАТО, то по критерию неприменения односторонних санкций, они не проходят». По словам Рябкова, после того, как лидеры в Казани пришли к общему знаменателю относительно того, что такое партнеры и какие критерии к ним должны применяться, задачей сотрудников внешнеполитических ведомств станет проведение интервью с потенциальными партнерами БРИКС, чтобы выяснить, согласны ли они с такой постановкой вопроса. Затем, по словам Рябкова, будет сформулирован список, «который отразит состав новой категории партнеров, получающих тем самым возможность сблизиться с БРИКС и участвовать в работе целого ряда его механизмов». Таким образом, можно сказать, что членство Азербайджана в БРИКС было отложено. Вопросы о том, связано ли это с проблемами консенсуса в отношении присоединения Азербайджана к БРИКС или предоставления ему статуса партнера, либо официальный Баку сам решил отложить свои планы, остаются открытыми.