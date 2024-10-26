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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Лебедев радуется заинтересованности Азербайджана и Армении

14:51 282

Азербайджан и Армения демонстрируют заинтересованность в скорейшем заключении мирного договора, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. По его словам, это отвечает интересам всего СНГ и соседям Армении и Азербайджана.

«Россия и Турция крайне заинтересованы в стабилизации положения на Южном Кавказе. Почему? Потому что это открывает очень большие возможности. Тогда можно будет восстановить вот эти транспортные коридоры, коридоры по энергоснабжению», - сказал генсек.

По словам Лебедева, предложений на этот счет очень много - и со стороны Баку, и со стороны Еревана. «Предложения разумные, потому что они экономически выгодны всем странам региона, в том числе России и соседям через Каспий — Туркменистану, например, Ирану и так далее», — добавил он.

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