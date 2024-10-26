У Зеленского назвали условия для переговоров с Россией

Чтобы начать переговоры между Киевом и Москвой, необходимо вернуться к ситуации, которая была до полномасштабного вторжения России, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», - сказал Ермак.

Говоря о переброске войск КНДР на фронт, глава ОП заявил, что Украина фактически находится в состоянии войны с Пхеньяном: «Фактически мы сейчас находимся в состоянии войны с Северной Кореей. Северокорейские солдаты будут переброшены в эти дни на Курский фронт и начнут сражаться против наших войск. Нам нужно больше оружия и снятие ограничения на нанесение ударов внутри российской территории».

Ермак также заявил, что украинские власти не боятся победы Дональда Трампа на выборах: «Ни один из двух кандидатов не желает позволить Владимиру Путину выиграть эту войну, и военная поддержка будет продолжаться. Мне плевать, что говорит Путин. Мы не можем построить мирное предложение, позволяя на себя влиять тем, кто хотел этой войны», - заключил он.