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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

ОБСЕ признала выборы в Грузии

ОБНОВЛЕНО 16:22
16:22 1260

В ОБСЕ выразили надежду, что избранная в Грузии власть справится с вызовами и приблизит Грузию к ЕС.

Специальный координатор наблюдательской миссии ОБСЕ Паскаль Ализар выразил надежду, что «избранное руководство эффективно справится с основными вызовами, приблизив Грузию к целям, связанным с членством в ЕС».

Он отметил, что с процедурной точки зрения день голосования был хорошо организован, но обстановка была напряженной, тайна голосования часто нарушалась, имели место процедурные несоответствия и нарушения.

Ализар заявил и о фактах запугивания и давления, которые «негативно повлияли на избирателей, и это негативно сказалось на процессе».

*** 15:34

Главным политическим приоритетом правящей партии «Грузинская мечта» является интеграция в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Мы думаем, что самое позднее, уже с первых месяцев следующего года начнется качественная перезагрузка отношений с Евросоюзом и США.

Мы ожидаем перезагрузки отношений, и я думаю, что так оно и произойдет. Особенно интенсивно этот процесс начнется со следующего года. Мы думаем, что война в Украине закончится раньше, чем прогнозировалось первоначально. Мы думаем, что с начала следующего года начнется качественная перезагрузка отношений с Евросоюзом и США, это один из наших главных приоритетов.

Наш главный внешнеполитический приоритет – интеграция в Европейский союз. Поэтому нам категорически не нравится нынешнее состояние отношений. Мы думаем, что вскоре появятся первые признаки в этом направлении, с первых месяцев следующего года произойдет качественная перезагрузка отношений, что важно для нашей страны. Думаю, что это также важно для ЕС и США», - сказал Кобахидзе.

Тем временем глава наблюдательной миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Златко Вуйович заявил, что «выборы в Грузии прошли в поляризованной среде, не учитывавшей равенство и прозрачность».

По оценке ENEMO, выявленные нарушения «существенно нарушили демократический характер избирательного процесса».

ОБСЕ признала выборы в Грузии
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