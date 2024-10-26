ОБСЕ признала выборы в Грузии

В ОБСЕ выразили надежду, что избранная в Грузии власть справится с вызовами и приблизит Грузию к ЕС.

Специальный координатор наблюдательской миссии ОБСЕ Паскаль Ализар выразил надежду, что «избранное руководство эффективно справится с основными вызовами, приблизив Грузию к целям, связанным с членством в ЕС».

Он отметил, что с процедурной точки зрения день голосования был хорошо организован, но обстановка была напряженной, тайна голосования часто нарушалась, имели место процедурные несоответствия и нарушения.

Ализар заявил и о фактах запугивания и давления, которые «негативно повлияли на избирателей, и это негативно сказалось на процессе».