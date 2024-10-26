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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Лукашенко: «Запад не может надавить на Зеленского»

15:50 659

В ситуации с войной в Украине «наметился небольшой поворот», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Со стороны западных стран заметны ожидания мирных переговоров, и теперь ситуация полностью зависит от президента Украины Владимира Зеленского. Почему? Потому что вот недавно встречались с представителями Запада, и я понял, что они хотят мира. Но они не могут надавить на Зеленского, потому что было обещано, что давления не будет, будет всяческая поддержка», - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что Зеленский «неглупый человек», однако «в угоду своим амбициям без раздумий жертвует жизнями обычных украинцев» и «свой народ ему абсолютно не жаль».

«Но ситуация меняется каждый день. И уже беспокоит то, что Россия может всех послать», - добавил он.

По мнению Лукашенко, план победы Зеленского — это «реакция на серьезные подвижки России на линии боевого соприкосновения, военной стратегии президента Владимира Путина по постепенному и спокойному продвижению вперед».

«Она возымела действие, и в Донбассе линия фронта смещается на запад. И там не так просто. Отсюда и лозунги Зеленского, которые он называет планом победы. Потому что серьезная ситуация на фронте», - добавил Лукашенко.

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