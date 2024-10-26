Артиллерия «Хезболлы» осталась без командира
16:29 244
Израильская армия ликвидировала боевиков «Хезболлы», командующего артиллерией организации в районе Бинт-Джбейль на юге Ливана Ахмеда Джафара Маатука и его преемника, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Они руководили и осуществляли многочисленные «террористические атаки из района Бинт-Джбейль, включая запуск противотанковых ракет по израильским гражданам и войскам армии Израиля», отметили в пресс-службе.
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