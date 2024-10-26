Артиллерия «Хезболлы» осталась без командира

Израильская армия ликвидировала боевиков «Хезболлы», командующего артиллерией организации в районе Бинт-Джбейль на юге Ливана Ахмеда Джафара Маатука и его преемника, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Они руководили и осуществляли многочисленные «террористические атаки из района Бинт-Джбейль, включая запуск противотанковых ракет по израильским гражданам и войскам армии Израиля», отметили в пресс-службе.