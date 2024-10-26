USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Трамп: «Американцы не будут погибать за границей»

16:33 227

США не следует отправлять своих граждан на войну за рубежом, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. По его словам, в случае победы его соперницы Камалы Харрис американцы будут участвовать в боевых действиях на территории других стран.

Он заявил, что Харрис «из-за своей некомпетентности» втянет США «в третью мировую войну» и «не сможет справиться с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном».

«При мне США не вели войны. Вам не стоит отправлять детей на войну... Я не буду отправлять вас сражаться и гибнуть в глупых иностранных войнах, у которых нет конца», - добавил Трамп.

ОБСЕ признала выборы в Грузии
ОБСЕ признала выборы в Грузии ОБНОВЛЕНО 16:22
16:22 1267
Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты заявление Кобахидзе; обновлено 11:23
11:23 16029
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
11:56 2841
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
12:30 1977
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
11:31 3586
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать? наша аналитика
11:00 2789
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 3913
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 11523
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 7640
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты»
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты» фото и видео; обновлено 22:50
26 октября 2024, 22:50 17827
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану обновлено 23:55
26 октября 2024, 23:55 5879

ЭТО ВАЖНО

ОБСЕ признала выборы в Грузии
ОБСЕ признала выборы в Грузии ОБНОВЛЕНО 16:22
16:22 1267
Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты заявление Кобахидзе; обновлено 11:23
11:23 16029
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
11:56 2841
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
12:30 1977
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
11:31 3586
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать? наша аналитика
11:00 2789
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 3913
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 11523
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 7640
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты»
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты» фото и видео; обновлено 22:50
26 октября 2024, 22:50 17827
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану обновлено 23:55
26 октября 2024, 23:55 5879
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться