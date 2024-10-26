Трамп: «Американцы не будут погибать за границей»

США не следует отправлять своих граждан на войну за рубежом, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. По его словам, в случае победы его соперницы Камалы Харрис американцы будут участвовать в боевых действиях на территории других стран.

Он заявил, что Харрис «из-за своей некомпетентности» втянет США «в третью мировую войну» и «не сможет справиться с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном».

«При мне США не вели войны. Вам не стоит отправлять детей на войну... Я не буду отправлять вас сражаться и гибнуть в глупых иностранных войнах, у которых нет конца», - добавил Трамп.