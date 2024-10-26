Президент Грузии проводит встречу с оппозицией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит во дворце Орбелиани встречи с лидерами оппозиционных партий и руководителями неправительственного сектора. В конце дня запланирована ее пресс-конференция.

Как пишут грузинские СМИ, все четыре грузинские оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов.

«Мы должны обратиться к разумным формам протестов, которые будут направлены на защиту выбора граждан и европейского будущего», — заявил лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария.

Еще один оппозиционер, Мамука Хазарадзе, считает, что «Грузию готовят к России, но этого не произойдет».

«Коалиция за перемены» и «Единство – Национальное движение» анонсировали протесты в стране.