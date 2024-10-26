Президент Молдовы о санкциях против России

Президент Молдовы Майя Санду объяснила, что страна присоединилась к санкциям против России из-за угрозы международной изоляции экономики уже самой республики.

«Мы не хотели, чтобы наши граждане в один прекрасный день не смогли переводить деньги домой из-за рубежа и так далее», — пояснила она в ходе дебатов с кандидатом в президенты Александром Стояногло перед вторым туром выборов.

Санду добавила, что молдаванам нужна банковская система, которая будет оставаться частью мировой системы.