USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Президент Молдовы о санкциях против России

16:50 164

Президент Молдовы Майя Санду объяснила, что страна присоединилась к санкциям против России из-за угрозы международной изоляции экономики уже самой республики.

«Мы не хотели, чтобы наши граждане в один прекрасный день не смогли переводить деньги домой из-за рубежа и так далее», — пояснила она в ходе дебатов с кандидатом в президенты Александром Стояногло перед вторым туром выборов.

Санду добавила, что молдаванам нужна банковская система, которая будет оставаться частью мировой системы.

ОБСЕ признала выборы в Грузии
ОБСЕ признала выборы в Грузии ОБНОВЛЕНО 16:22
16:22 1272
Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты заявление Кобахидзе; обновлено 11:23
11:23 16032
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
11:56 2841
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
12:30 1977
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
11:31 3587
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать? наша аналитика
11:00 2790
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 3913
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 11523
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 7640
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты»
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты» фото и видео; обновлено 22:50
26 октября 2024, 22:50 17827
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану обновлено 23:55
26 октября 2024, 23:55 5879

ЭТО ВАЖНО

ОБСЕ признала выборы в Грузии
ОБСЕ признала выборы в Грузии ОБНОВЛЕНО 16:22
16:22 1272
Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты заявление Кобахидзе; обновлено 11:23
11:23 16032
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
11:56 2841
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
12:30 1977
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
11:31 3587
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать? наша аналитика
11:00 2790
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 3913
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 11523
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 7640
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты»
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты» фото и видео; обновлено 22:50
26 октября 2024, 22:50 17827
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану обновлено 23:55
26 октября 2024, 23:55 5879
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться