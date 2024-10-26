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Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

В Польше задержаны российские диверсанты

17:02 1138

По данным польских правоохранителей, связанная с российскими спецслужбами группа отправляла посылки со взрывчатыми веществами по Европе, Великобритании, а также тестировала доставку таких грузов в США и Канаду.

«Главными целями стали гражданские объекты, в том числе склады и крупные магазины, а основным методом — поджоги. Лица, выполнявшие задачи российских спецслужб, занимались, в частности, распространением в Европе курьерских посылок с закамуфлированными зажигательными веществами и поджигавшим часовым механизмом во время транспортировки», — сообщает польская прокуратура.

Для этих операций, как отмечается, Россия вербует молодых людей из стран бывшего СССР, мотивируя их финансовыми предложениями. Основная цель таких действий — запугивание населения Запада и подрыв поддержки Украины.

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