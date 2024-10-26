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Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Российская авиация продолжает отказывать

17:20 1379

Пять человек пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставрополье, сообщили журналистам в экстренных службах.

Инцидент произошел в лесополосе вблизи станицы Суворовская в Ставропольском крае, фюзеляж частично разрушен, сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находились пять человек, никто не погиб.

Вчера сообщалось о гибели четырех человек в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области. Также 26 октября в Керченском проливе потерпел крушение военный вертолет, о судьбе экипажа ничего не известно.

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