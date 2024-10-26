Турция в этой легкомысленной БРИКС
Пока в Казани продолжалась встреча лидеров группы БРИКС, появились утверждения, что Индия препятствует вступлению Турции в БРИКС из-за союзнических отношений Анкары с Исламабадом.
Синан Юлген, эксперт Фонда Карнеги и бывший турецкий дипломат, заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что Нью-Дели препятствует присоединения Анкары к БРИКС. В ответ последовала реакция Управления по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям президента Турции, опровергшая утверждение Юлгена: «На саммите не обсуждался процесс расширения объединения БРИКС. Поэтому утверждение о том, что Индия препятствует вступлению Турции в БРИКС, не соответствует действительности».
После чего Синан Юлген выразил претензии редакции Bild, исказившей его слова и упустившей из виду некоторые нюансы интервью. В частности, Юлген подчеркнул, что Индия не накладывала вето на членство Турции в БРИКС, а всего лишь придерживалась «осторожного» подхода.
«Такие страны, как Индия и Бразилия, выступают против быстрого расширения БРИКС, - подчеркнул бывший дипломат. - Они считают, что, хотя принципиальных возражений нет, необходимо немного подождать. На данный момент, в БРИКС еще не достигли единого мнения по этому вопросу».
Напомним, что haqqin.az уже писал, что, в отличие от России и Китая, Индия занимает по вопросу вступления Турции в БРИКС куда более сдержанную позицию.
Так, в первую неделю сентября Министерство иностранных дел Индии сообщило, что Нью-Дели будет действовать в рамках общего мнения организации по вопросу членства Турции в БРИКС. И, по словам пресс-секретаря МИД Сидханта Сибала, отношения между Анкарой и Нью-Дели сыграют в этом процессе решающую роль.
Как известно, у Турции с Индией существуют серьезные разногласия как по вопросу Кашмира, так и по союзническим отношениям с Пакистаном. Если добавить к этому нарастающую в последние годы борьбу между Турцией и Индией за влияние на Южном Кавказе и Каспийском регионе, а также введение Анкарой неофициального эмбарго на поставку оружия Индии, то нежелание Нью-Дели видеть Турцию в составе БРИКС становится более чем очевидным и в комментариях не нуждается.
Возвращаясь же к эмбарго на поставку оружия в Индию, напомним объяснение, которое дал по этому поводу заместитель министра оборонной промышленности Турции Мустафа Мурат Шекер на заседании одной из парламентских комиссий:
«Индия — один из пяти крупнейших импортеров вооружений в мире. Это очень крупный рынок с ежегодным объемом импорта, приближающимся к 100 миллиардам долларов. Однако в связи с текущей политической ситуацией наш МИД не дает согласия на экспорт любых оборонных продуктов Турции в Индию».
В результате, в сентябре, когда вопрос членства Турции в БРИКС активно обсуждался в СМИ, из Москвы начали поступать противоречивые заявления. Вначале помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков объявил, что Турция подала заявку на полноправное членство в БРИКС. (Отметим в скобках, что, начиная с участия президента Эрдогана в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в 2018 году в качестве гостя, Москва постоянно приглашала Анкару присоединиться к этой группе). Однако во второй половине сентября последовало неожиданное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в настоящее время страны БРИКС настроены против расширения организации и что «правила и ценности» этого объединения могут препятствовать членству стран, входящих в такие блоки и альянсы, как, например, НАТО.
После чего в Анкаре резонно поинтересовались, о каких, собственно, «правилах и ценностях» могут говорить в организации, в которой даже ее основатели предъявляют друг другу территориальные претензии? Намек турков на территориальные споры между Россией и Китаем, проблемы Нью-Дели с Пекином, холодные отношения между ОАЭ и Ираном и так далее был более чем прозрачным.
Впрочем, этим Анкара и ограничилась, решив официально не реагировать на заявления Ушакова и Лаврова.
Тем временем, дипломатические переговоры Анкары с Москвой и Пекином продолжались уже за закрытыми дверями. В результате, еще до краткосрочного визита президента Эрдогана стало известно, что на саммите заявки стран на вступление в БРИКС обсуждаться не будут, о чем по информации haqqin.az из дипломатических источников, Анкара была проинформирована заблаговременно.
Тот же источник, однако, опроверг мнение, что это решение было принято исключительно по инициативе Индии, отметив, что сразу несколько членов БРИКС приняли решение отложить на будущее обсуждение приема новых членов.
Отметим также, что и Анкара не рассматривает вступление в БРИКС, как нечто критически необходимое. У Турции уже налажены экономические связи с большинством стран, входящих в эту группу.
За несколько часов до встречи Эрдогана и Путина в Казани, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что членство Турции в НАТО не является препятствием для ее вступления в БРИКС.
В свою очередь, президент Путин подтвердил на совместной пресс-конференции с Эрдоганом, что не видит проблем с возможным членством Турции в БРИКС. Сам же турецкий лидер не раз подчеркивал в своих предыдущих заявлениях, что «БРИКС не является альтернативой НАТО», а на пресс-конференции по возвращении домой из Казани отметил, что рассматривает это объединение, возглавляемое Москвой и Пекином, как экономическую организацию.
«Мы, как Турция, хотим укреплять связи с БРИКС, - подчеркнул Эрдоган - У нас уже есть двусторонние связи и сотрудничество с государствами, входящими в эту группу. БРИКС и другие международные платформы — это факторы, которые укрепляют нас экономически. И мы не можем их игнорировать».