Турция в этой легкомысленной БРИКС

Пока в Казани продолжалась встреча лидеров группы БРИКС, появились утверждения, что Индия препятствует вступлению Турции в БРИКС из-за союзнических отношений Анкары с Исламабадом. Синан Юлген, эксперт Фонда Карнеги и бывший турецкий дипломат, заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что Нью-Дели препятствует присоединения Анкары к БРИКС. В ответ последовала реакция Управления по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям президента Турции, опровергшая утверждение Юлгена: «На саммите не обсуждался процесс расширения объединения БРИКС. Поэтому утверждение о том, что Индия препятствует вступлению Турции в БРИКС, не соответствует действительности».

После чего Синан Юлген выразил претензии редакции Bild, исказившей его слова и упустившей из виду некоторые нюансы интервью. В частности, Юлген подчеркнул, что Индия не накладывала вето на членство Турции в БРИКС, а всего лишь придерживалась «осторожного» подхода. «Такие страны, как Индия и Бразилия, выступают против быстрого расширения БРИКС, - подчеркнул бывший дипломат. - Они считают, что, хотя принципиальных возражений нет, необходимо немного подождать. На данный момент, в БРИКС еще не достигли единого мнения по этому вопросу». Напомним, что haqqin.az уже писал, что, в отличие от России и Китая, Индия занимает по вопросу вступления Турции в БРИКС куда более сдержанную позицию. Так, в первую неделю сентября Министерство иностранных дел Индии сообщило, что Нью-Дели будет действовать в рамках общего мнения организации по вопросу членства Турции в БРИКС. И, по словам пресс-секретаря МИД Сидханта Сибала, отношения между Анкарой и Нью-Дели сыграют в этом процессе решающую роль. Как известно, у Турции с Индией существуют серьезные разногласия как по вопросу Кашмира, так и по союзническим отношениям с Пакистаном. Если добавить к этому нарастающую в последние годы борьбу между Турцией и Индией за влияние на Южном Кавказе и Каспийском регионе, а также введение Анкарой неофициального эмбарго на поставку оружия Индии, то нежелание Нью-Дели видеть Турцию в составе БРИКС становится более чем очевидным и в комментариях не нуждается. Возвращаясь же к эмбарго на поставку оружия в Индию, напомним объяснение, которое дал по этому поводу заместитель министра оборонной промышленности Турции Мустафа Мурат Шекер на заседании одной из парламентских комиссий:

«Индия — один из пяти крупнейших импортеров вооружений в мире. Это очень крупный рынок с ежегодным объемом импорта, приближающимся к 100 миллиардам долларов. Однако в связи с текущей политической ситуацией наш МИД не дает согласия на экспорт любых оборонных продуктов Турции в Индию». В результате, в сентябре, когда вопрос членства Турции в БРИКС активно обсуждался в СМИ, из Москвы начали поступать противоречивые заявления. Вначале помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков объявил, что Турция подала заявку на полноправное членство в БРИКС. (Отметим в скобках, что, начиная с участия президента Эрдогана в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в 2018 году в качестве гостя, Москва постоянно приглашала Анкару присоединиться к этой группе). Однако во второй половине сентября последовало неожиданное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в настоящее время страны БРИКС настроены против расширения организации и что «правила и ценности» этого объединения могут препятствовать членству стран, входящих в такие блоки и альянсы, как, например, НАТО. После чего в Анкаре резонно поинтересовались, о каких, собственно, «правилах и ценностях» могут говорить в организации, в которой даже ее основатели предъявляют друг другу территориальные претензии? Намек турков на территориальные споры между Россией и Китаем, проблемы Нью-Дели с Пекином, холодные отношения между ОАЭ и Ираном и так далее был более чем прозрачным. Впрочем, этим Анкара и ограничилась, решив официально не реагировать на заявления Ушакова и Лаврова. Тем временем, дипломатические переговоры Анкары с Москвой и Пекином продолжались уже за закрытыми дверями. В результате, еще до краткосрочного визита президента Эрдогана стало известно, что на саммите заявки стран на вступление в БРИКС обсуждаться не будут, о чем по информации haqqin.az из дипломатических источников, Анкара была проинформирована заблаговременно.