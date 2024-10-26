«Сабах» и «Орду» лидируют в Азербайджанской баскетбольной лиге

После двух туров по две победы имеют «Сабах», «Нахчыван», «Орду» и «Гянджа».

Результаты матчей 2-го тура: «Сумгаит» - «Ленкорань» - 71:93, «Орду» - «Шеки» - 104:84, «Серхедчи» - «Абшерон» - 79:70, «Нефтчи» - «Сабах» - 75:93, «Гянджа» - «Губа» - 90:62.

Турнирное положение после 2 туров

Группа «А»: «Сабах» - 4 очка, «Нахчыван» - 4, «Серхедчи» - 3, «Абшерон» - 3, НТД - 2, «Нефтчи» - 2.

Группа «B»: «Орду» - 4 очка, «Гянджа» - 4, «Ленкорань» - 3, «Шеки» - 3, «Губа» - 2, «Сумгаит» - 2.

3-й тур стартует 29 октября. Напомним, из группы «А» в четвертьфинал выйдут три лучшие команды, а из группы «B» - одна. Оставшиеся восемь клубов продолжат борьбу в 1/8 финала.

Представляем вашему вниманию лучшие фотокадры 2-го тура