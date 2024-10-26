Глава МИД Финляндии: «Пора взрослеть. Путин понимает только силу»

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала европейские страны больше инвестировать в оборону для сдерживания угрозы со стороны России.

Валтонен акцентировала, что "готова ожидать от главы Кремля Владимира Путина всего".

"Нам пора повзрослеть. Путин – диктатор, который понимает только силу", – считает она.

По ее мнению, сейчас главными мишенями России в рамках гибридной войны с Западом являются Германия и Франция. Валтонен отметила, что там Кремль делает главный акцент на распространение дезинформации для снижения уровня поддержки Украины среди местного населения.

Глава ведомства также считает, что в будущем странам ЕС нужно будет тратить на оборону больше, чем установлено НАТО (2% от ВВП).

"Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно: это не приведет к окончанию войны, это приведет к концу Украины", – отметила глава финского МИД.

В то же время Валтонен воздержалась от комментариев относительно решения ФРГ не поставлять Украине дальнобойное оружие для атак вглубь территории России, однако напомнила, что международное право в рамках для самозащиты не запрещает наносить удары по военным целям за пределами собственных границ.