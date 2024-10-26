USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Обстреляли автомобиль экс-президента Боливии

добавлено видео
20:53 911

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его автомобиль обстреляли, и опубликовал видео инцидента.

В едущей машине слышны крики и видны два пулевых отверстия в лобовом стекле. Вероятно, был ранен водитель.

В Боливии уже две недели идут акции сторонников бывшего президента. В частности, они блокируют автомагистрали, откуда их пытается оттеснить полиция.

Боливию сейчас возглавляет однопартиец Моралеса по правящей социалистической партии Луис Арсе. Тем не менее оба политика находятся в запутанном конфликте на фоне того, что в Боливии нарастают проблемы с экономикой.

В Германии заявили о «развале» украинского фронта
В Германии заявили о «развале» украинского фронта ОБНОВЛЕНО 18:57
18:57 8189
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?» что говорят азербайджанские депутаты
14:31 6875
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать? наша аналитика
11:00 3696
Саакашвили призвал грузин к протестам
Саакашвили призвал грузин к протестам ОБНОВЛЕНО 20:44
20:44 5166
Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты заявление Кобахидзе; обновлено 11:23
11:23 18092
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
11:56 4003
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
12:30 2844
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
11:31 4795
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 4688
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 12166
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 8239

ЭТО ВАЖНО

В Германии заявили о «развале» украинского фронта
В Германии заявили о «развале» украинского фронта ОБНОВЛЕНО 18:57
18:57 8189
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?» что говорят азербайджанские депутаты
14:31 6875
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать? наша аналитика
11:00 3696
Саакашвили призвал грузин к протестам
Саакашвили призвал грузин к протестам ОБНОВЛЕНО 20:44
20:44 5166
Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты заявление Кобахидзе; обновлено 11:23
11:23 18092
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
11:56 4003
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
12:30 2844
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
11:31 4795
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 4688
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 12166
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 8239
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться