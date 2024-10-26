Обстреляли автомобиль экс-президента Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его автомобиль обстреляли, и опубликовал видео инцидента.

В едущей машине слышны крики и видны два пулевых отверстия в лобовом стекле. Вероятно, был ранен водитель.

В Боливии уже две недели идут акции сторонников бывшего президента. В частности, они блокируют автомагистрали, откуда их пытается оттеснить полиция.

Боливию сейчас возглавляет однопартиец Моралеса по правящей социалистической партии Луис Арсе. Тем не менее оба политика находятся в запутанном конфликте на фоне того, что в Боливии нарастают проблемы с экономикой.