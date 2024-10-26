Попытка прорыва через российскую границу

Российские пограничники и военные «пресекли попытку вооруженной группы лиц» пересечь границу в Брянской области, заявил губернатор области Александр Богомаз.

«Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области», - сказал он.