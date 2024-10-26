Восстановит ли Грузия отношения с Россией?

Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Никаких планов на этот счет нет, потому что 10% грузинской территории (Абхазия и Южная Осетия) оккупированы Российской Федерацией", - сказал он.

Ранее грузинские СМИ заявляли, что правящая партия Грузии ("Грузинская мечта") работает над восстановлением дипотношений с Россией и набирает сотрудников для работы в посольстве в Москве. Официальный Тбилиси назвал эту информацию "необоснованной".