Омбудсмен на выборах в Узбекистане
19:55 279
Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева и сотрудники ее аппарата участвуют в качестве наблюдателей на выборах, проходящих в Законодательной палате Верховного совета Узбекистана и местных советах.
Делегация интересуется уровнем подготовки к выборам, знакомится с условиями, созданными на избирательных участках, и следит за ходом выборного процесса.
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