Омбудсмен на выборах в Узбекистане

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева и сотрудники ее аппарата участвуют в качестве наблюдателей на выборах, проходящих в Законодательной палате Верховного совета Узбекистана и местных советах.

Делегация интересуется уровнем подготовки к выборам, знакомится с условиями, созданными на избирательных участках, и следит за ходом выборного процесса.