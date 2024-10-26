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Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Омбудсмен на выборах в Узбекистане

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19:55 279

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева и сотрудники ее аппарата участвуют в качестве наблюдателей на выборах, проходящих в Законодательной палате Верховного совета Узбекистана и местных советах.

Делегация интересуется уровнем подготовки к выборам, знакомится с условиями, созданными на избирательных участках, и следит за ходом выборного процесса.

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16:22 3750
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