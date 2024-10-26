Новые абсурдные запреты в Афганистане

Правящее в Афганистане движение «Талибан» запретило женщинам разговаривать с другими женщинами.

С августа в Афганистане ввели запрет на «женский голос» в общественных местах, теперь женщинам запрещено публично друг с другом общаться или слушать тех, кто этот закон нарушает. Теперь женщинам запретили разговаривать не только с мужчинами, но и с другими женщинами, а также не разрешается, чтобы их голос слышали взрослые женщины.

Ранее талибы уже ввели ряд запретов для женщин: им нельзя учиться, путешествовать без мужчины, публично общаться. Женщинам также запрещено посещать парки, заниматься спортом, плавать. Закрыты салоны красоты и женские приюты, а закон, направленный на защиту женщин от насилия, был отменен.