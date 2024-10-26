Протестующие сорвали выступление Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подвергся жесткой критике со стороны семей погибших во время выступления на церемонии в память о гражданских жертвах резни 7 октября и последующей войны, сообщает Times of Israel.

Нетаньяху сделал паузу, поскольку родственники погибших начали кричать, что члены их семей были убиты, в то время как другие выкрикивали «Позор вам!». Премьер-министр возобновил свою речь после их ухода с мероприятия.

Сегодняшний второй день мемориальных мероприятий, как и предыдущий, состоявшийся 7 октября этого года, вызвал споры на фоне возмущения некоторых семей жертв и заложников по поводу ответственности правительства за неудачи, которые позволили палестинской группировке ХАМАС осуществить нападение, и по поводу усилий по освобождению заложников.

Когда было объявлено о проведении второго дня поминовения, изначально в нем не предполагалось выступлений семей, понесших тяжелую утрату 7 октября, как сообщается, из-за опасений, что платформа может быть использована для критики правительства. Несмотря на протесты, программа была скорректирована, чтобы включить представителя семьи, понесшей тяжелую утрату.