Мощное землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в провинции Адана на юге Турции. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Как пишут турецкие СМИ, об этом сообщили департамент по ЧС и власти провинции.

Подземный толчок зафиксирован в 21:07 по бакинскому времени. Эпицентр землетрясения находился в уезде Козан, очаг залегал на глубине 20,1 км.

Землетрясение вызвало панику среди жителей провинции, которые покинули свои дома. Оно ощущалось в соседних районах.