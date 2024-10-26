USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Мощное землетрясение в Турции

22:09 2277

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в провинции Адана на юге Турции. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Как пишут турецкие СМИ, об этом сообщили департамент по ЧС и власти провинции.

Подземный толчок зафиксирован в 21:07 по бакинскому времени. Эпицентр землетрясения находился в уезде Козан, очаг залегал на глубине 20,1 км.

Землетрясение вызвало панику среди жителей провинции, которые покинули свои дома. Оно ощущалось в соседних районах.

В Германии заявили о «развале» украинского фронта
В Германии заявили о «развале» украинского фронта ОБНОВЛЕНО 18:57
18:57 9585
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?» что говорят азербайджанские депутаты
14:31 7648
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать? наша аналитика
11:00 3903
Саакашвили призвал грузин к протестам
Саакашвили призвал грузин к протестам ОБНОВЛЕНО 20:44
20:44 6103
Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты заявление Кобахидзе; обновлено 11:23
11:23 18519
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
11:56 4227
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
12:30 3034
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
11:31 5083
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 4913
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 12357
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 8407

ЭТО ВАЖНО

В Германии заявили о «развале» украинского фронта
В Германии заявили о «развале» украинского фронта ОБНОВЛЕНО 18:57
18:57 9585
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?» что говорят азербайджанские депутаты
14:31 7648
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать? наша аналитика
11:00 3903
Саакашвили призвал грузин к протестам
Саакашвили призвал грузин к протестам ОБНОВЛЕНО 20:44
20:44 6103
Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты заявление Кобахидзе; обновлено 11:23
11:23 18519
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
11:56 4227
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
12:30 3034
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
11:31 5083
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 4913
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 12357
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 8407
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться