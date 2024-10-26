Кандидат в вице-президенты США отказался считать Путина врагом

Сенатор от штата Огайо, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в субботу отказался охарактеризовать президента России Владимира Путина как «врага», заявив вместо этого, что «я думаю, что он явно противник. Он конкурент».

«Но я думаю, что мы также должны быть умны и в дипломатии», - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

По словам Вэнса, «если (вам) кто-то не нравится, это не значит, что мы не можем время от времени вступать с ним в беседы».

Его замечание прозвучало в ответ на вопрос ведущей Кристен Уэлкер о том, видит ли Вэнс в Путине союзника или врага.

«Я думаю, что важно, если мы когда-либо собираемся положить конец войне на Украине, по сути, на каком-то уровне нам придется участвовать в каких-то переговорах между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это лишь необходимая часть», - сказал политик.