USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Кандидат в вице-президенты США отказался считать Путина врагом

22:43 1054

Сенатор от штата Огайо, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в субботу отказался охарактеризовать президента России Владимира Путина как «врага», заявив вместо этого, что «я думаю, что он явно противник. Он конкурент».

«Но я думаю, что мы также должны быть умны и в дипломатии», - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

По словам Вэнса, «если (вам) кто-то не нравится, это не значит, что мы не можем время от времени вступать с ним в беседы».

Его замечание прозвучало в ответ на вопрос ведущей Кристен Уэлкер о том, видит ли Вэнс в Путине союзника или врага.

«Я думаю, что важно, если мы когда-либо собираемся положить конец войне на Украине, по сути, на каком-то уровне нам придется участвовать в каких-то переговорах между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это лишь необходимая часть», - сказал политик.

В Германии заявили о «развале» украинского фронта
В Германии заявили о «развале» украинского фронта ОБНОВЛЕНО 18:57
18:57 9585
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?» что говорят азербайджанские депутаты
14:31 7650
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать? наша аналитика
11:00 3904
Саакашвили призвал грузин к протестам
Саакашвили призвал грузин к протестам ОБНОВЛЕНО 20:44
20:44 6104
Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты заявление Кобахидзе; обновлено 11:23
11:23 18520
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
11:56 4227
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
12:30 3034
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
11:31 5083
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 4913
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 12357
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 8407

ЭТО ВАЖНО

В Германии заявили о «развале» украинского фронта
В Германии заявили о «развале» украинского фронта ОБНОВЛЕНО 18:57
18:57 9585
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?» что говорят азербайджанские депутаты
14:31 7650
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать? наша аналитика
11:00 3904
Саакашвили призвал грузин к протестам
Саакашвили призвал грузин к протестам ОБНОВЛЕНО 20:44
20:44 6104
Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты заявление Кобахидзе; обновлено 11:23
11:23 18520
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
11:56 4227
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
12:30 3034
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
11:31 5083
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 4913
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 12357
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 8407
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться