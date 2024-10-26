«Хезболле» надоело воевать

В «Хезболле» заявили о готовности прекратить огонь при условии включения ливанского досье в мирные инициативы по сектору Газа. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщил телеканал LBC .

Официального подтверждения от «Хезболлы» не поступало. Власти Израиля также пока не комментировали сообщение.

Между тем глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил в соцсети Х, что провел переговоры с министрами иностранных дел Израиля и Ирана Исраэлем Кацем и Аббасом Арагчи на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Сегодня я провел важные переговоры с израильским министром иностранных дел Исраэлем Кацем и иранским министром иностранных дел Арагчи. Великобритания продолжает настаивать на снижении напряженности и прекращении конфликтов в Ливане и Газе.

Региональная война стала бы катастрофой, она не в чьих-либо интересах», - говорится в публикации.