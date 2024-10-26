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Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

«Хезболле» надоело воевать

23:06 717

В «Хезболле» заявили о готовности прекратить огонь при условии включения ливанского досье в мирные инициативы по сектору Газа. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщил телеканал LBC.

Официального подтверждения от «Хезболлы» не поступало. Власти Израиля также пока не комментировали сообщение.

Между тем глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил в соцсети Х, что провел переговоры с министрами иностранных дел Израиля и Ирана Исраэлем Кацем и Аббасом Арагчи на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Сегодня я провел важные переговоры с израильским министром иностранных дел Исраэлем Кацем и иранским министром иностранных дел Арагчи. Великобритания продолжает настаивать на снижении напряженности и прекращении конфликтов в Ливане и Газе.

Региональная война стала бы катастрофой, она не в чьих-либо интересах», - говорится в публикации.

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