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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Навальную раскритиковали за ее заявления о войне

23:33 297

Юлию Навальную с момента смерти своего мужа, российского оппозиционера Алексея Навального, считают важнейшим критиком российского президента Владимира Путина. Однако сейчас ее слова относительно войны в Украине вызывают возмущение, пишет BILD.

В частности, в интервью для Die Zeit Юлия ответила, как она относится к наступлению ВСУ в Курской области. По ее словам, эта ситуация «имеет две стороны».

Навальная считает, что такие атаки еще больше сплотят народ России и укрепят власть Путина.

Когда у нее спросили, считает ли она поставки оружия для Украины правильным решением, общественный деятель отметила: «Сложно сказать. Бомбы поражают и россиян».

Также во время разговора Навальная отмечает, что это лишь «война Путина». Однако когда ей напомнили, что именно обычные российские военные убивают украинцев, она ответила: «Конечно, люди воюют. Но это его война».

В свою очередь вдова Навального подчеркнула, что когда-нибудь Россия должна будет извиниться перед Украиной.

В комментарии для BILD внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер отметил, что Навальная «не имеет никакого сочувствия» к украинцам, которых убивает Россия.

«Очевидно, что она не понимает законное право Украины на самооборону, которое явно позволяет и поддерживает военное наступление Украины на российскую территорию», - добавил он.

Кизеветтер считает, что Навальная является «партнером, который не заслуживает доверия для ответственной политики в рамках международного права», а является скорее «адвокатом имперских претензий России».

В то же время историк Илько-Саша Ковальчук написал на своей странице в соцсети X: «Это интервью показывает российскую оппозиционерку, которая дает мало поводов для надежды».

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