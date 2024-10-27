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Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии

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Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
00:06 907

Источники, близкие к Министерству обороны и военной промышленности Индии, чуть ли не каждую неделю публикуют статьи о развитии военно-технического сотрудничества с Арменией.

Один из таких источников - специализированное издание Indian Defence Research Wing - пишет, что Ереван стремится с помощью Индии укрепить свою противовоздушную оборону и ведет с Нью-Дели переговоры о модернизации и вооружении четырех истребителей Су-30СМ, приобретенных у России в 2018 году. Цель этого плана - довести российские Су-30СМ до уровня индийской конфигурации Super-30.

Ереван стремится с помощью Индии укрепить свою противовоздушную оборону и ведет с Нью-Дели переговоры о модернизации и вооружении четырех истребителей Су-30СМ

Здесь важно напомнить, что Россия передала Армении эти истребители без вооружения, вследствие чего ВВС Армении их практически не использовали.

Как пишет Indian Defence Research Wing, модернизация будет включать интеграцию передового индийского оружия и технологий, включая ракеты «воздух-воздух» Astra Mk1, ракеты «воздух-земля» RudraM, радар с активной электронно-сканирующей решеткой Uttam и бортовые компьютеры.

Замена оригинального российского радара PESA на индийский радар Uttam значительно повысит возможности обнаружения и наведения армянских Су-30СМ.

Разработанная индийским ВПК ракета класса «воздух-воздух» Astra Mk1 обладает дальностью полета более 110 километров и предназначена для высокоточного поражения различных воздушных целей. Недавно эти ракеты получила еще одна эскадрилья ВВС Индии, размещенная на авиабазе Нал в штате Раджастхан в 200 километрах от границы с Пакистаном.

Ракета класса «воздух-воздух» Astra Mk1

Второе потенциальное направление сотрудничества предполагает прямую закупку Арменией у Индии истребителей Су-30МКИ. Потенциальная сделка по этим истребителям, вероятно, будет включать ту же конфигурацию Super-30.

«Такое развитие событий будет означать растущее доверие к индийским оборонным технологиям и откроет возможности для будущего сотрудничества между Индией и Арменией в оборонном секторе, - пишет издание. - Успех программы модернизации и потенциальные новые закупки будут зависеть от переговоров между Ереваном и Нью-Дели. Если они завершатся успешно, то данное сотрудничество может создать прецедент для будущих оборонных сделок между двумя странами».

Издание также отмечает, что интерес Армении к истребителям Су-30МКИ совпадает с планами Москвы перенести их производства из-за западных санкций на территорию Индии.

Как известно, Россия приостановила сборку Су-30МКИ в Индии в 2021 году. Ее возобновление позволит России обойти санкции, получить более современное электронное оборудование и выполнять заказы на экспорт этих истребителей.

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