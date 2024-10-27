Есть новости из центра развития, созданного по инициативе Мехрибан Алиевой
Центр инклюзивного развития и творчества DOST Министерства труда и социальной защиты населения, которому недавно исполнилось три года, играет все более важную роль в развитии в стране инклюзивного общества.
Созданный по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, этот Центр является первым и крупнейшим инклюзивным пространством на Южном Кавказе, где оказывают поддержку, а также развивают таланты и навыки людей с ограниченными возможностями, членов семей шехидов, детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, других уязвимых социальных групп, помогая их последовательной реабилитации и интеграции в общество.
Около 160 бенефициаров из уязвимых групп населения прошли обучение в Центре инклюзивного развития и творчества, где за прошедший период услуги были оказаны 580 гражданам страны. На сегодняшний день Центром организовано более ста мероприятий по интеграции в общество представителей этих социальных групп.
В рамках «Года солидарности зеленого мира» особое внимание бенефициаров Центра сосредоточено на заботе об окружающей нас среде и защите зеленых насаждений.
В мае этого года в ходе презентации проекта «Заботься о мире», посвященного «Году солидарности за зеленый мир», Центр представил коллекцию модной одежды, подготовленную представителями уязвимых групп и тренерами Центра, из непригодных для использования продуктов, а также из эко- и биоматериалов. Продемонстрированная коллекция вызвала неподдельный интерес общественности.
На организованной Фондом Гейдара Алиева 9-й Международной выставке «Из мусора в искусство» двенадцать иностранных и восемнадцать местных художников, приглашенных из девяти стран, представили свои работы на тему «Творить ради мира». Среди них была композиция «Основа жизни» тренера Центра Джахан Намазовой, в которой автор посредством ярких символических образов выразила свои идеи о том, что Земля является домом для каждого живого существа, о важности сохранения богатства и гармонии живой природы ради будущего нашей планеты.
Живое отношение к природе и зеленым насаждениям привлекает внимание бенефициаров к художественным образцам флористики, гончарного дела, изобразительного искусства, к искусству создания витражей и художественной резьбы. Их изделия экспонировались на двух международных мероприятиях за пределами Азербайджана - на выставке изделий ручной работы молодых людей с ограниченными возможностями в южнокорейской провинции Канвондо в рамках IV зимних Олимпийских игр, а также на выставке, посвященной Всемирному дню распространения информации об аутизме во Дворце Наций в Женеве. Среди этих экспонатов есть и работы, посвященные «зеленому» миру.
В рамках интерактивных сессий, которые организуются в Информационном центре COP 29 в конце каждой недели, были организованы выставки поделок, изготовленных бенефициарами и тренерами Центра, а также мастер-классы по ряду творческих направлений.
В мастер-классе по художественной резьбе, проведенном под девизом «Давайте любить и беречь природу» для подопечных филиала Центра «Дом друга», тренеры поддержали усилия своих подопечных по защите окружающей среды и разнообразию природы, изготавливая вместе с ними гнезда для птиц.