Есть новости из центра развития, созданного по инициативе Мехрибан Алиевой

Центр инклюзивного развития и творчества DOST Министерства труда и социальной защиты населения, которому недавно исполнилось три года, играет все более важную роль в развитии в стране инклюзивного общества. Созданный по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, этот Центр является первым и крупнейшим инклюзивным пространством на Южном Кавказе, где оказывают поддержку, а также развивают таланты и навыки людей с ограниченными возможностями, членов семей шехидов, детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, других уязвимых социальных групп, помогая их последовательной реабилитации и интеграции в общество.

Около 160 бенефициаров из уязвимых групп населения прошли обучение в Центре инклюзивного развития и творчества, где за прошедший период услуги были оказаны 580 гражданам страны. На сегодняшний день Центром организовано более ста мероприятий по интеграции в общество представителей этих социальных групп. В рамках «Года солидарности зеленого мира» особое внимание бенефициаров Центра сосредоточено на заботе об окружающей нас среде и защите зеленых насаждений. В мае этого года в ходе презентации проекта «Заботься о мире», посвященного «Году солидарности за зеленый мир», Центр представил коллекцию модной одежды, подготовленную представителями уязвимых групп и тренерами Центра, из непригодных для использования продуктов, а также из эко- и биоматериалов. Продемонстрированная коллекция вызвала неподдельный интерес общественности. На организованной Фондом Гейдара Алиева 9-й Международной выставке «Из мусора в искусство» двенадцать иностранных и восемнадцать местных художников, приглашенных из девяти стран, представили свои работы на тему «Творить ради мира». Среди них была композиция «Основа жизни» тренера Центра Джахан Намазовой, в которой автор посредством ярких символических образов выразила свои идеи о том, что Земля является домом для каждого живого существа, о важности сохранения богатства и гармонии живой природы ради будущего нашей планеты.