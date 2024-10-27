Сербия предоставит Украине генераторы и трансформаторы

Белград предоставит Киеву оборудование более чем на 8 миллионов евро. В пакет помощи войдут генераторы и трансформаторы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

В интервью президент Сербии рассказал, что его страна выделила более 8 миллионов евро в помощь Украине. "Для Украины мы собрали генераторов и трансформаторов на 8,4 млн евро", - сказал он.

Передаст данную помощь, по словам президента, новый посол Сербии в Украине.