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Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Сербия предоставит Украине генераторы и трансформаторы

00:59 158

Белград предоставит Киеву оборудование более чем на 8 миллионов евро. В пакет помощи войдут генераторы и трансформаторы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

В интервью президент Сербии рассказал, что его страна выделила более 8 миллионов евро в помощь Украине. "Для Украины мы собрали генераторов и трансформаторов на 8,4 млн евро", - сказал он.

Передаст данную помощь, по словам президента, новый посол Сербии в Украине.

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