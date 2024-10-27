Борис Джонсон обвинил Россию

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон фактически призвал к «гражданским беспорядкам» в Грузии после того, как стало ясно, что на парламентских выборах уверенную победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».

Он обвинил президента России Владимира Путина «во вмешательстве в выборы» и пообещал грузинскому народу поддержку в «борьбе за свободу».

«Складывающаяся в Грузии картина ясна: вчерашние выборы были украдены марионеточным правительством Путина в Тбилиси. Я поддерживаю народ Грузии, который отстаивает свою свободу, права и будущее», — написал Джонсон в соцсети Х.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результатов выборов и призвала граждан «выходить на уличные протесты к зданию парламента».