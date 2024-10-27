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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Харрис или Трамп: Смогут ли они спасти Украину?

01:55 326

После более чем 1000 дней жестоких боев, выборы в США становятся переломным моментом для Украины. И независимо от результатов, помощь стране может уменьшиться, пишет Bloomberg.

Официальные лица в Киеве и Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к тому, что Украина будет вынуждена пойти на болезненное урегулирование войны, которое позволит российскому диктатору Владимиру Путину укрепить свою власть на территории страны.

И хоть президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, суровая реальность состоит в том, что истощенные украинские вооруженные силы в значительной степени зависят от помощи США. В частности, некоторые союзники Украины уже заговорили о том, как может закончиться война.

Если победит Трамп, который заявил, что "урегулирует" конфликт еще до вступления на должность, а также выполнит свои угрозы прекратить помощь, то в таком случае возможности для Украины резко сузятся.

Но даже если победит Камала Харрис, то, по словам западных чиновников, которые говорили на условиях анонимности, Соединенным Штатам, вероятно, будет тяжело удержать значительную финансовую поддержку через Конгресс.

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