Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
В последнее время США развернули грязную пропагандистскую санкционную кампанию против Азербайджана, преследующую цель дискредитации суверенной политики Баку.
Тенденциозность мотиваций южнокавказской политики Штатов проявлялась по отношению к Азербайджану с истоков становления государственности – аж с 1992 года. Как не вспомнить опровергнутую впоследствии жрецами американской демократии пресловутую 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы», запретившей предоставлять помощь «…правительству Азербайджана до тех пор, пока президент США не определит и не доложит Конгрессу о том, что правительство Азербайджана предпринимает демонстративные шаги по прекращению всех блокад и прочего наступательного использования силы против Армении и Нагорного Карабаха». Впоследствии, президент все же определил и доложил. В угоду интересам нового регионального порядка в Евразии на задворках загнивающего ельцинизма.
А тогда, в далеком 1992-м парадоксы абсолютно не смущали североатлантических «поборников свободы и прав человека». Даже несмотря на присутствие во власти в Баку рьяных западников, в лице Эльчибея и НФА. Ведь факты армянской оккупации не только Нагорного, но и равнинного Карабаха стали достоянием всего мирового сообщества.
Очевидно, нормы международного права, как и дефиниции морального кодекса диссонировали с гегемонистскими устремлениями США. Американцы разыгрывали в регионе новую партию старой, как наш бренный мир, проклятой истины «Divide et impera» (Разделяй и властвуй).
Но вернемся к позиции жрецов, опровергнувших «вердикт другого времени». Мать американской нацдемократии, госсекретарь США Мадлен Олбрайт годы спустя, в 1998 году напишет главе Палаты Представителей: «907-я поправка уже вредит национальным интересам США, подрывая их нейтралитет в урегулировании карабахского конфликта, их возможности в поддержке экономических и правовых реформ в Азербайджане, усилия в развитии энергетического транспортного коридора Восток-Запад».
А известный британский журналист Томас Де Ваал расценил принятие этой поправки, как «самую аномальную часть американской внешней политики». Шведский учёный Сванте Корнелл пошел еще дальше, констатируя: «Соединенные Штаты продолжают своё вредное вмешательство в страшный конфликт между Арменией и Азербайджаном. В частности, их участие состоит в увеличении страданий миллиона азербайджанских беженцев и отдалении надежд на урегулирование… США поощряют захватчика, оккупанта... Разве в американских интересах запрещать нормальную гуманитарную помощь маленькой стране, которая…важна в обеспечении региональной стабильности и экономических перспектив? Армянская диаспора и её сторонники, возглавляемые бывшим сенатором Робертом Доулом не показывают это».
И временная отмена 907-й поправки в 2001 году исходила не из чувств сожаления и справедливости, а была продиктована новыми геополитическими задачами на Востоке. Американцы вторглись в Афганистан. Готовили экспансию Ближнего Востока. И им понадобился воздушный коридор Азербайджана. Можно было и ценности пересмотреть…
Новые времена, новая геополитика, переформатирование региона диктуют новые мотивы - прежде всего стремление Вашингтона воспользоваться реваншистскими настроениями в Армении в политике создания нового плацдарма по противодействию России на Южном Кавказе.
И в этой новой коварной геополитической игре американцам снова мешает Азербайджан с его самодостаточной внешней политикой, военно-политическим потенциалом, высоким уровнем экономического развития, растущим международным авторитетом. Азербайджан в плацдарм превратить не удалось, форпост в Грузии пал… Остается армянская крепость.
Обращение 60-ти конгрессменов к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой об оказании давления на президента Ильхама Алиева с целью амнистирования накануне климатического саммита COP29 лидеров преступного сепаратисткого режима в Карабахе – часть новой стратегии. Как и потуги распоясавшегося конгрессмена Адама Шиффа, развернувшего антиазербайджанскую вакханалию – он предлагает конфисковать азербайджанские активы в пользу «карабахских армян» и создать «Фонд восстановления доходов «Арцаха». А популистские заявления кандидатов в президенты - Камалы Харрис и Дональда Трампа о жажде вернуть армян в Карабах под знаменами «христианской солидарности»? Апофеозом экспансионистской политики стали совместные военные учения США и Армении у границ страны, которую когда-то считали оплотом в борьбе с пророссийской Арменией. Вот такие метаморфозы!
Держава, беременная «трампизмом» и унаследовавшая «маккартизм», разыгрывая ценность «прав человека» в кровавом омуте цивилизационных войн и этноконфессиональных конфликтов, превратила жизнь народов в разменную монету. Америка погрязла в политической грязи! Бросая своих сторонников в Афганистане, заигрывая с диктаторами в Латинской Америке, отступив от своих обязательств в отношении Украины, разыгрывая «курдскую карту» против союзницы Турции, превращая жизнь палестинцев в сущий ад…
Сегодня Америка изощряется в своей любви и преданности Армении, хотя вчера стояла на страже нефтяных скважин в Азербайджане. А завтра в угоду геополитике, которая стремительно меняется, может бросить своих адептов в Ереване на растерзание «русскому Талибану». Уста госсекретарей и конгрессменов будут осуждать прежних за призывы к несправедливым санкциям против Азербайджана. Конечно же, если этого будут требовать интересы новой геоэкономики и транспортных коридоров. Ничего личного – всего лишь бизнес. Еще одно старое, как наш бренный мир проклятье!