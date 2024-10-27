Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку

В последнее время США развернули грязную пропагандистскую санкционную кампанию против Азербайджана, преследующую цель дискредитации суверенной политики Баку. Тенденциозность мотиваций южнокавказской политики Штатов проявлялась по отношению к Азербайджану с истоков становления государственности – аж с 1992 года. Как не вспомнить опровергнутую впоследствии жрецами американской демократии пресловутую 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы», запретившей предоставлять помощь «…правительству Азербайджана до тех пор, пока президент США не определит и не доложит Конгрессу о том, что правительство Азербайджана предпринимает демонстративные шаги по прекращению всех блокад и прочего наступательного использования силы против Армении и Нагорного Карабаха». Впоследствии, президент все же определил и доложил. В угоду интересам нового регионального порядка в Евразии на задворках загнивающего ельцинизма. А тогда, в далеком 1992-м парадоксы абсолютно не смущали североатлантических «поборников свободы и прав человека». Даже несмотря на присутствие во власти в Баку рьяных западников, в лице Эльчибея и НФА. Ведь факты армянской оккупации не только Нагорного, но и равнинного Карабаха стали достоянием всего мирового сообщества.

Очевидно, нормы международного права, как и дефиниции морального кодекса диссонировали с гегемонистскими устремлениями США. Американцы разыгрывали в регионе новую партию старой, как наш бренный мир, проклятой истины «Divide et impera» (Разделяй и властвуй). Но вернемся к позиции жрецов, опровергнувших «вердикт другого времени». Мать американской нацдемократии, госсекретарь США Мадлен Олбрайт годы спустя, в 1998 году напишет главе Палаты Представителей: «907-я поправка уже вредит национальным интересам США, подрывая их нейтралитет в урегулировании карабахского конфликта, их возможности в поддержке экономических и правовых реформ в Азербайджане, усилия в развитии энергетического транспортного коридора Восток-Запад». А известный британский журналист Томас Де Ваал расценил принятие этой поправки, как «самую аномальную часть американской внешней политики». Шведский учёный Сванте Корнелл пошел еще дальше, констатируя: «Соединенные Штаты продолжают своё вредное вмешательство в страшный конфликт между Арменией и Азербайджаном. В частности, их участие состоит в увеличении страданий миллиона азербайджанских беженцев и отдалении надежд на урегулирование… США поощряют захватчика, оккупанта... Разве в американских интересах запрещать нормальную гуманитарную помощь маленькой стране, которая…важна в обеспечении региональной стабильности и экономических перспектив? Армянская диаспора и её сторонники, возглавляемые бывшим сенатором Робертом Доулом не показывают это».

И временная отмена 907-й поправки в 2001 году исходила не из чувств сожаления и справедливости, а была продиктована новыми геополитическими задачами на Востоке. Американцы вторглись в Афганистан. Готовили экспансию Ближнего Востока. И им понадобился воздушный коридор Азербайджана. Можно было и ценности пересмотреть… Новые времена, новая геополитика, переформатирование региона диктуют новые мотивы - прежде всего стремление Вашингтона воспользоваться реваншистскими настроениями в Армении в политике создания нового плацдарма по противодействию России на Южном Кавказе. И в этой новой коварной геополитической игре американцам снова мешает Азербайджан с его самодостаточной внешней политикой, военно-политическим потенциалом, высоким уровнем экономического развития, растущим международным авторитетом. Азербайджан в плацдарм превратить не удалось, форпост в Грузии пал… Остается армянская крепость. Обращение 60-ти конгрессменов к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой об оказании давления на президента Ильхама Алиева с целью амнистирования накануне климатического саммита COP29 лидеров преступного сепаратисткого режима в Карабахе – часть новой стратегии. Как и потуги распоясавшегося конгрессмена Адама Шиффа, развернувшего антиазербайджанскую вакханалию – он предлагает конфисковать азербайджанские активы в пользу «карабахских армян» и создать «Фонд восстановления доходов «Арцаха». А популистские заявления кандидатов в президенты - Камалы Харрис и Дональда Трампа о жажде вернуть армян в Карабах под знаменами «христианской солидарности»? Апофеозом экспансионистской политики стали совместные военные учения США и Армении у границ страны, которую когда-то считали оплотом в борьбе с пророссийской Арменией. Вот такие метаморфозы!