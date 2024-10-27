Минниханов подарил Алиеву фургоны, которые направились в Карабах

В ходе визита в Республику Татарстан президента Ильхама Алиева, помимо повестки БРИКС, были проведены ряд знаковых встреч, во многом влияющих на динамику российско-азербайджанского партнерства. Развитие отношений Азербайджана с российскими регионами, составляющими экономическую зону МТК «Север-Юг» — это во многом отношения с регионами вдоль бассейна Волги, главной водной артерии Российской Федерации, являющейся также важным транспортным фактором для каспийских стран. В этом плане Татарстан не только один из центров промышленной и аграрной активности Приволжья, но и один из лидеров России по целому ряду экономических показателей.

На Татарстан приходится около трех процентов экономики России, что позволяет этому региону находиться на восьмом месте в условном рейтинге «основного ядра». Азербайджан может выстраивать приоритеты во взаимодействии с регионами России, помимо областей и республик либо граничащих с Азербайджаном (Дагестан и субъекты Северного Кавказа), либо уже имеющих важные проекты двустороннего взаимодействия, как, например, Астраханская область. Ещё один критерий "важности" Татарстана для Азербайджана — это потребительская активность. Кроме промышленного потенциала Татарстана, известного в Азербайджане по продукции КАМАЗа (напомним в этой связи, что первым субъектом на территории промышленного парка "Экономическая зона Долина Араза" в Джебраильском районе оказался сервисный центр КАМАЗ), есть несколько новых фактов, подтверждающих высокий бизнес-потенциал Татарстана и его особую роль в производстве ряда номенклатур востребованной в Азербайджане аграрной продукции.

Производитель молочной продукции, сыров и масел "Вамин Татарстан" приобрел весной этого года Health & Nutrition – дочернюю российскую компанию легендарного французского концерна Danone. В России Danon владел семнадцатью заводами, на которых работает около 100 тысяч сотрудников. Напомним, что среди основных брендов компании, хорошо известные в Азербайджане марки - Danissimo, «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Bio-баланс», «Растишка», «Тёма» и Alpro. Также казанский бизнес боролся за активы уходящей из России сети "Ашан". Но в начале, несколько слов о роли Казани во внешнеэкономической и интеграционной деятельности России, где заметны две особенности, отличающие Татарстан от других регионов Российской Федерации. Во-первых, условная, пусть и декоративная, политическая автономность Казани от Москвы, что весьма удачно и убедительно репрезентирует на внешней арене российский ислам. В данном случае это и успешная демонстрация модели федерации, поскольку Татарстан – это самостоятельный политэкономический субъект в ансамбле российских инструментов внешней политики. В своем экономическом измерении эта идея, по существу, реализуется в программах ежегодных международных бизнес-встреч в рамках KazanForum.

Второй момент - именно в опыте Татарстана отчетливо проявилась стратегия ставки на свободные экономические зоны в развитии точек промышленного взаимодействия России и «пояса партнёров» из группы СНГ/ЕАЭС. Во внешнеполитических контактах, Казань активно репрезентирует свои возможности экспорта услуг управления СЭЗ в регионы постсоветского пространства, где заметен дефицит практик подобного рода. Особенно такие примеры заметны во взаимоотношениях Татарстана и Узбекистана. К примеру, на площадке специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития промышленности" Татарстан планирует инвестиции в крупный завод по производству газобетона. В Азербайджане данная стратегия проявилась в проекте развития химико-технологического парка в Сумгаите. В апреле, в ходе визита в Азербайджан министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, был предложен проект масштабного инвестирования в Сумгаитский химический кластер, а также достигнута договоренность с азербайджанским правительством о привлечении в Сумгаит пяти российских компаний, которые начнут работать в специальной промышленной зоне, создаваемой на территории химического промышленного парка. Оператором этого проекта выступит татарстанский технополис “Химград”. Соглашение по данному проекту было подписано в мае текущего года в Казани в рамках XV экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".