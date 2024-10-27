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Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок

заметки на полях
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
04:40 895

23 октября в Казани состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом, председателем правления Публичного акционерного общества «Сбербанк» Российской Федерации Германом Грефом.

Впервые (во всяком случае, официально) Ильхам Алиев и глава Сбербанка Герман Греф встречались в 2015 году на полях экономической конференции в Давосе. С тех пор стороны выходили на несколько крупных инвестиционных сделок, самая известная из которых связана с дочерней компании SOCAR ("SOCAR Энергоресурс").

Летом 2019 года совместное предприятие Сбербанка и группы инвесторов "SOCAR Энергоресурс" приобрело в Тюменской области 80 процентов Антипинского НПЗ. Согласно инвестпроекту, госкомпания SOCAR с долей примерно в 10 процентов от общей стоимости должна была начать управление заводом.

Впервые (во всяком случае, официально) Ильхам Алиев и глава Сбербанка Герман Греф встречались в 2015 году на полях экономической конференции в Давосе

Однако налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предписавший рост НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) привел при снижении экспортной пошлины к убыточности данного проекта. И сделка по выкупу SOCAR контрольного пакета НПЗ стала нерентабельной.

Тем не менее, партнёрские отношения Сбербанка с Азербайджаном сохранились.

Летом 2021 года, совместно с Торговым представительством России в Азербайджане, в Баку был презентован проект финансово-банковского содействия механизмам входа российских поставщиков в торговые сети Азербайджана. Причем техническое решение было выполнено, как поддерживаемая алгоритмами цифровая платформа, разработанная Сбербанком с использованием искусственного интеллекта.

В целом опыт присутствия банка ВТБ в Азербайджане показывает, что интерес для Сбербанка может представлять более широкий выход на азербайджанский рынок, но не просто в качестве банка, а как финансовая корпорация, поддерживающая в своем арсенале различные сервисы для обеспечения бизнес взаимодействия двух стран, включая самый широкий по числу участников уровень малого и среднего бизнеса.

Наличие как минимум двух таких крупных финансовых корпораций, как ВТБ и Сбербанк, обслуживающих двустороннюю торговлю и торговлю в рамках коридора МТК «Север-Юг», должно расширить торговые потоки, вовлекая в них большее число участников и последовательно снижая число финансовых ограничений…

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