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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

США, Израиль и Катар хотят остановить войну

05:08 515

В столице Катара начались переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на дипломатический источник.

В воскресенье в Дохе должны были встретиться переговорщики из США, Израиля и Катара, чтобы обсудить усилия по достижению соглашения, сообщала телекомпания ранее.

Это первый раунд переговоров на высшем уровне о заключении сделки более чем за два месяца.

Ранее в воскресенье Египет предложил двухдневное перемирие, в рамках которого четыре израильских заложника в Газе будут освобождены в обмен на нескольких палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, напоминает CNN.

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