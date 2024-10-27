США, Израиль и Катар хотят остановить войну

В столице Катара начались переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на дипломатический источник.

В воскресенье в Дохе должны были встретиться переговорщики из США, Израиля и Катара, чтобы обсудить усилия по достижению соглашения, сообщала телекомпания ранее.

Это первый раунд переговоров на высшем уровне о заключении сделки более чем за два месяца.

Ранее в воскресенье Египет предложил двухдневное перемирие, в рамках которого четыре израильских заложника в Газе будут освобождены в обмен на нескольких палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, напоминает CNN.