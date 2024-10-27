USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Беспилотники атаковали предприятия в России

08:30 382

В Воронежской области РФ прошедшей ночью дроны атаковали два предприятия, на одном из них ранены два сотрудника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное», — рассказал он.

На этом предприятии произошел пожар, его потушили в районе 2:00. Повреждения получили «несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника». За пределами предприятия повреждены два гаража, жилой дом и линия электропередач.

На другом атакованном предприятии не было возгорания, повреждены крыша одной хозяйственной постройки и емкость.

Российские телеграм-каналы пишут, что атаке подверглись два спиртзавода.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что всего за прошедшую ночь сбит 21 украинский беспилотник над четырьмя российскими областями. Больше всего (13) сбито в небе над Белгородской областью, шесть — над территорией Брянской области, по одному — над Курской и Воронежской. При этом губернатор Воронежскй области ранее сообщал , что над территорией региона было обнаружено и подавлено «несколько беспилотных летательных аппаратов».

Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 3484
Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок
Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок заметки на полях
04:40 2329
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров
02:37 4377
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?» что говорят азербайджанские депутаты
27 октября 2024, 14:31 9224
Израиль поразил «ядерную базу» Ирана
Израиль поразил «ядерную базу» Ирана ОБНОВЛЕНО 01:19
01:19 13068
Развал российской экономики уже не остановить
Развал российской экономики уже не остановить наша аналитика
27 октября 2024, 14:11 8412
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор
00:06 2658
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
27 октября 2024, 11:56 5031
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция
27 октября 2024, 17:20 7608
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
27 октября 2024, 11:31 5949
В Германии заявили о «развале» украинского фронта
В Германии заявили о «развале» украинского фронта ОБНОВЛЕНО 18:57
27 октября 2024, 18:57 11195

ЭТО ВАЖНО

Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 3484
Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок
Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок заметки на полях
04:40 2329
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров
02:37 4377
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?» что говорят азербайджанские депутаты
27 октября 2024, 14:31 9224
Израиль поразил «ядерную базу» Ирана
Израиль поразил «ядерную базу» Ирана ОБНОВЛЕНО 01:19
01:19 13068
Развал российской экономики уже не остановить
Развал российской экономики уже не остановить наша аналитика
27 октября 2024, 14:11 8412
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор
00:06 2658
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
27 октября 2024, 11:56 5031
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция
27 октября 2024, 17:20 7608
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
27 октября 2024, 11:31 5949
В Германии заявили о «развале» украинского фронта
В Германии заявили о «развале» украинского фронта ОБНОВЛЕНО 18:57
27 октября 2024, 18:57 11195
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться