Беспилотники атаковали предприятия в России

«В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное», — рассказал он.

В Воронежской области РФ прошедшей ночью дроны атаковали два предприятия, на одном из них ранены два сотрудника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

На этом предприятии произошел пожар, его потушили в районе 2:00. Повреждения получили «несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника». За пределами предприятия повреждены два гаража, жилой дом и линия электропередач.

На другом атакованном предприятии не было возгорания, повреждены крыша одной хозяйственной постройки и емкость.

Российские телеграм-каналы пишут, что атаке подверглись два спиртзавода.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что всего за прошедшую ночь сбит 21 украинский беспилотник над четырьмя российскими областями. Больше всего (13) сбито в небе над Белгородской областью, шесть — над территорией Брянской области, по одному — над Курской и Воронежской. При этом губернатор Воронежскй области ранее сообщал , что над территорией региона было обнаружено и подавлено «несколько беспилотных летательных аппаратов».