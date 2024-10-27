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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

В Евросоюзе и США отреагировали на итоги выборов в Грузии

08:39 420

США и страны Евросоюза призвали власти Грузии к проведению расследования в связи с допущенными на парламентских выборах нарушениями. Среди проблем в Вашингтоне и Брюсселе упомянули о «подкупе избирателей» и «нарушении тайны голосования».

«Международные наблюдатели не признали результаты выборов свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к проведению расследования данных о всех нарушениях, связанных с выборами», — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Среди нарушений он перечислил «злоупотребление правящей партией государственными ресурсами, подкуп избирателей и запугивание».

«Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг и оперативно, прозрачно и независимо расследовать и рассматривать нарушения на выборах и связанные с ними заявления. Эти нарушения должны быть выявлены и устранены. Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу. ЕС с нетерпением ожидает окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ», — сказано в заявлении верховного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Он назвал в числе проблем «нарушение тайны голосования» и «опасения по поводу влияния недавних законодательных поправок» на голосование.

Выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам Центральной избирательной комиссии, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней.

Оппозиция заявила, что не признает итоги выборов. Аналогичное заявление сделала действующий президент Саломе Зурабишвили, а также экс-президент Михаил Саакашвили, находящийся под стражей. Они призвали жителей страны выходить на митинги. Зурабишвили поблагодарила всех избирателей, проголосовавших за европейский путь Грузии. «Вас было много, вы победили на этих выборах, и никто не имеет права отнять у нас это европейское будущее». Она анонсировала проведение сегодня, 28 октября, акции протеста у здания парламента.

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