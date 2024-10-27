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Выборы в Грузии: Последние результаты

Заблокирован аккаунт Хаменеи на иврите

09:12 726

Соцсеть X заблокировала аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пишет The Times of Israel.

При переходе в профиль Хаменеи сервис сообщает о приостановке действия учетной записи в связи с нарушением правил платформы.

По данным The Jerusalem Post, этот аккаунт Хаменеи создал вечером 26 октября и собирался вести его на иврите. При этом основной аккаунт Хаменеи на английском языке продолжает действовать.

Хаменеи попробовал создать аккаунт на иврите в тот же день, когда Израиль нанес удар по Ирану. Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала ракетные комплексы «земля — воздух», средства ПВО и места производства ракет, которые запускали по израильской территории в течение последнего года. Тегеран заявил об «ограниченном ущербе» военным центрам в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам и гибели четырех военных.

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