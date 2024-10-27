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Серия ударов по Харькову

09:19 977

В ночь на понедельник, 28 октября, российские войска нанесли удар по Харькову.

В Холодногорском районе города разрушения получил девятиэтажный дом. Снаряд упал рядом с жилой постройкой, повредив стены верхних этажей и остекление окон, начался пожар, уточнил в своем Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате ночного обстрела города пострадали четыре человека.

Позже Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что ранены были семь человек, в том числе один ребенок.

Вечером в воскресенье, 27 октября, армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами сразу три района Харькова - Шевченковский, Киевский и Салтовский. Основной удар КАБов пришелся на частный сектор, повреждены крыши и остекление домов. В результате атаки пострадали как минимум шесть человек, сообщили местные власти.

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