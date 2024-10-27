USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Байден проголосует досрочно

09:23 909

Президент США Джо Байден в понедельник досрочно проголосует на президентских выборах, следует из расписания главы государства, опубликованного Белым домом.

«Утром президент проголосует досрочно на всеобщих выборах 2024 года», - говорится в расписании.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее Байден отказался от участия в выборах. Вместо него кандидатом от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. Кандидат от республиканцев - экс-президент Дональд Трамп.

Операции «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операции «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле
10:55 89
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева фото
10:48 245
Армения, США и Франция — главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция — главные покупатели индийского оружия
10:29 491
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 4855
Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок
Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок заметки на полях
04:40 3678
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров
02:37 6294
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?» что говорят азербайджанские депутаты
27 октября 2024, 14:31 9682
Израиль поразил «ядерную базу» Ирана
Израиль поразил «ядерную базу» Ирана ОБНОВЛЕНО 01:19
01:19 14894
Развал российской экономики уже не остановить
Развал российской экономики уже не остановить наша аналитика
27 октября 2024, 14:11 9026
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор
00:06 3265
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
27 октября 2024, 11:56 5199

ЭТО ВАЖНО

Операции «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операции «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле
10:55 89
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева фото
10:48 245
Армения, США и Франция — главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция — главные покупатели индийского оружия
10:29 491
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 4855
Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок
Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок заметки на полях
04:40 3678
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров
02:37 6294
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?» что говорят азербайджанские депутаты
27 октября 2024, 14:31 9682
Израиль поразил «ядерную базу» Ирана
Израиль поразил «ядерную базу» Ирана ОБНОВЛЕНО 01:19
01:19 14894
Развал российской экономики уже не остановить
Развал российской экономики уже не остановить наша аналитика
27 октября 2024, 14:11 9026
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор
00:06 3265
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?
Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад? haqqin.az из Кишинева
27 октября 2024, 11:56 5199
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться