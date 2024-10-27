Байден проголосует досрочно

Президент США Джо Байден в понедельник досрочно проголосует на президентских выборах, следует из расписания главы государства, опубликованного Белым домом.

«Утром президент проголосует досрочно на всеобщих выборах 2024 года», - говорится в расписании.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее Байден отказался от участия в выборах. Вместо него кандидатом от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. Кандидат от республиканцев - экс-президент Дональд Трамп.