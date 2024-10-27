Армения, США и Франция — главные покупатели индийского оружия

Армения, США и Франция стали крупнейшими импортерами индийской оборонной продукции в 2023-2024 финансовом году, сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

По ее данным, индийские государственные и частные компании экспортируют широкий спектр оружия, боеприпасов и комплектующих примерно в 100 стран. За минувший год объем продаж составил $2,6 млрд.

Армения, по данным издания, за последние четыре года заключила несколько сделок с Индией на импорт ракет, артиллерийских орудий, ракетных систем, радаров, бронежилетов и приборов ночного видения, а также широкого спектра боеприпасов и артиллерийских снарядов. Армения стала первым иностранным покупателем ракет ПВО Akash индийской разработки.

Экспорт в США в основном состоит из подсистем и компонентов, в том числе глобальных оборонных гигантов, таких как Boeing и Lockheed Martin, которые закупают фюзеляж, крылья и другие части самолетов и вертолетов в Индии в рамках своих глобальных сетей поставок, а также офсетных обязательств.

«Франция в свою очередь импортирует много программного обеспечения и электронного оборудования», — сказал источник.