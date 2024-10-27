Удар Израиля по Ирану уронил цены на нефть

Цены на нефть перешли к снижению после ударов Израиля по территории Ирана на выходных. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 4,32%, до $72,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 4,54%, до $68,53 за баррель.

Атака не затронула важнейшие иранские нефтяные объекты, отмечает Market Watch. Целями ударов, нанесенных армией Израиля 26 октября, были объекты ПВО и военная инфраструктура. Масштаб атаки заставил некоторых экспертов предположить, что эскалации ближневосточного конфликта удастся избежать.

«Атака Израиля не затронула энергетическую инфраструктуру и была ограниченной по масштабу. Ограниченная атака, вероятно, ослабит опасения прямого конфликта с Ираном... Мы ожидаем, что цены на нефть вернутся к предполагаемому справедливому диапазону в $75–$95»,— сказал гендиректор Infrastructure Capital Advisors Джей Хэтфилд.