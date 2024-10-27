Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана во время атаки на военные объекты страны 26 октября, сообщил военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в службе безопасности Израиля.
По его словам, речь идет о батареях зенитных ракет большой дальности. «У Ирана было две таких модели — российская система С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства. Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения», — написал Кадош в соцсети Х, уточнив, что фактически у Тегерана остались только батареи ближнего действия собственного производства.
Согласно оценке израильской стороны, в ходе операции «Дни покаяния» Иран потерял свои стратегические возможности «на ближайшие два–три года». Основные повреждения батарей ПВО были зафиксированы в Тегеране и западном Иране. По данным армейского радио, именно из этих мест ранее были выпущены баллистические ракеты в сторону Израиля.
В то же время существующий арсенал ракет Ирана не пострадал. У страны есть примерно 2 тыс. баллистических ракет большой дальности, но теперь исламская республика будет расходовать их экономно, поскольку возможности производства новых или пополнения запаса из-за рубежа ограничены, отметил Кадош.
Израиль с помощью авиации атаковал военные центры в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам в ночь на 26 октября. Иранские силы противовоздушной обороны отразили атаку, но «был нанесен ограниченный ущерб», погибли четверо иранских военных, сообщили в Тегеране. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою землю и ответить «на агрессию».
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорил, что удар, который стал ответом на запуск Тегераном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября, причинил ущерб противовоздушной обороне и ракетному производству Ирана, он «был мощным» и «достиг всех целей».