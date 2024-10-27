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Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана

заявили в Израиле
10:55 2066

Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана во время атаки на военные объекты страны 26 октября, сообщил военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в службе безопасности Израиля.

По его словам, речь идет о батареях зенитных ракет большой дальности. «У Ирана было две таких модели — российская система С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства. Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения», — написал Кадош в соцсети Х, уточнив, что фактически у Тегерана остались только батареи ближнего действия собственного производства.

Согласно оценке израильской стороны, в ходе операции «Дни покаяния» Иран потерял свои стратегические возможности «на ближайшие два–три года». Основные повреждения батарей ПВО были зафиксированы в Тегеране и западном Иране. По данным армейского радио, именно из этих мест ранее были выпущены баллистические ракеты в сторону Израиля.

В то же время существующий арсенал ракет Ирана не пострадал. У страны есть примерно 2 тыс. баллистических ракет большой дальности, но теперь исламская республика будет расходовать их экономно, поскольку возможности производства новых или пополнения запаса из-за рубежа ограничены, отметил Кадош.

Израиль с помощью авиации атаковал военные центры в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам в ночь на 26 октября. Иранские силы противовоздушной обороны отразили атаку, но «был нанесен ограниченный ущерб», погибли четверо иранских военных, сообщили в Тегеране. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою землю и ответить «на агрессию».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорил, что удар, который стал ответом на запуск Тегераном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября, причинил ущерб противовоздушной обороне и ракетному производству Ирана, он «был мощным» и «достиг всех целей».

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