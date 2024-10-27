На фоне заявлений оппозиции грузинский лари дешевеет

Национальная валюта Грузии лари дешевеет по отношению к доллару с утра в понедельник в связи с массовыми протестами против «сфальсифицированных» в субботу результатов парламентских выборов.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании итогов голосования и призвала оппозицию к началу протестов в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента.