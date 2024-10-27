На фоне заявлений оппозиции грузинский лари дешевеет
Национальная валюта Грузии лари дешевеет по отношению к доллару с утра в понедельник в связи с массовыми протестами против «сфальсифицированных» в субботу результатов парламентских выборов.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании итогов голосования и призвала оппозицию к началу протестов в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента.
Один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Вашадзе заявил журналистам, что крайне важно участие в митинге максимального количества сторонников оппозиции: «Я думаю, нам придется вести борьбу 40-45 дней. Это будет бессрочная акция протеста в центре Тбилиси».
Часть международных наблюдателей на выборах в республике заявили на пресс-конференции о многочисленных нарушениях в ходе избирательного процесса, которые в основном касались действий грузинских властей по использованию административного ресурса, методов запугивания, подкупа и давления на избирателей.
Негативная оценка избирательного процесса в Грузии международными наблюдателями стала основой для начала протеста оппозиции, считают местные эксперты.