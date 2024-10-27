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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Иран «открыт к сотрудничеству» с Западом

11:35 590

Иран готов наладить диалог с западными странами, заявил Али Акбар Велаяти, являющийся советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Исламская республика открыта к сотрудничеству с любой западной державой, которая стремится к искреннему взаимодействию с Ираном, уважает суверенитет Ирана и разговаривает с нами на равных», - сказал Велаяти в интервью британской газете Financial Times.

Издание уточняет, что такое заявление советник иранского лидера сделал 27 октября, на следующий день после атаки Израиля на исламскую республику.

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