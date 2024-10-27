Стратегический украинский город почти весь под контролем русских
Российские войска захватили Горняк и взяли под контроль большую часть города Селидово Донецкой области Украины. Об этом пишет украинский военный паблик Deep State.
Украинские военные пишут, что захвачено уже все Селидово.
«По Селидово уже скажу как есть: наши козаки выходят с северо-западного фланга, по городу все еще работают наши аэробомберы и наносят удары по скоплению противника, город полностью уже за п… Вишневое к западу от Селидово тоже под контролем врага, уже они установили свою тряпку, сейчас производят зачистку!» – написал военный с позывным «Мучной».
Также DS подтвердил захват почти всей Богоявленки (к северу от Угледара). Небольшая часть села, по версии паблика, находится в серой зоне. Кроме того, россияне выровняли фланги в районе Шахтерского и Новоукраинки на южнодонбасском фронте.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Селидово долгое время оставалось тыловым городом, через него шло снабжение украинских частей на южнодонецком и запорожском направлениях. С приближением к нему линии фронта в середине 2024 года его значение для обеих воюющих сторон выросло. Для ВСУ Селидово - важный опорный пункт обороны Покровска, его значение обусловлено расположением на стратегически важных высотах. В частности, ВСУ использовали для обороны инфраструктуру закрытой шахты им. Д.С. Коротченко с расположенными там терриконами. В свою очередь, для российских войск город - один из плацдармов для наступления на Покровск (Красноармейск), расположенный примерно в 20 км.