Стратегический украинский город почти весь под контролем русских

«По Селидово уже скажу как есть: наши козаки выходят с северо-западного фланга, по городу все еще работают наши аэробомберы и наносят удары по скоплению противника, город полностью уже за п… Вишневое к западу от Селидово тоже под контролем врага, уже они установили свою тряпку, сейчас производят зачистку!» – написал военный с позывным «Мучной».

Также DS подтвердил захват почти всей Богоявленки (к северу от Угледара). Небольшая часть села, по версии паблика, находится в серой зоне. Кроме того, россияне выровняли фланги в районе Шахтерского и Новоукраинки на южнодонбасском фронте.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Селидово долгое время оставалось тыловым городом, через него шло снабжение украинских частей на южнодонецком и запорожском направлениях. С приближением к нему линии фронта в середине 2024 года его значение для обеих воюющих сторон выросло. Для ВСУ Селидово - важный опорный пункт обороны Покровска, его значение обусловлено расположением на стратегически важных высотах. В частности, ВСУ использовали для обороны инфраструктуру закрытой шахты им. Д.С. Коротченко с расположенными там терриконами. В свою очередь, для российских войск город - один из плацдармов для наступления на Покровск (Красноармейск), расположенный примерно в 20 км.